Går ut mot milliardkjøp av private barnehager: − Barna taper på det

Tina Bru (H) mener Oslo og Bergen har brukt unødvendig mye penger på å kjøpe private barnehager. – Bru må passe seg, mener Inga Marte Thorkildsen (SV).

De tre siste årene har Oslo og Bergen brukt rundt én milliard kroner på å kjøpe private barnehager. Olje- og energiminister Tina Bru (H) reagerer sterkt på pengebruken.

– Når man legger summene sammen kan man se at venstresiden har brukt omkring én milliard på å nekte private aktører å drive barnehager i Bergen og Oslo, fordi de har et ideologisk behov for å fjerne de private barnehagene, sier Bru.

Hun mener at det med et rødgrønt styre på nasjonalt nivå vil gå utover de rundt 140.000 barna som er i private barnehager.

– Dette bruker de skattebetalernes penger på, istedenfor å bruke pengene på å heve kvaliteten i barnehagene. Det er barna og familiene i landet som taper på det, mener hun.

Rundt én milliard kroner på tre år

– Hvorfor skal du bruke én milliard kroner på kjøpe opp private barnehager for å bytte til kommunal eier, istedenfor å løse utfordringene som allerede er der? Dette er en ideologisk kjepphest, sier Bru.

Hun trekker fram at Høyre går til valg på økt pedagogtetthet, at flere skal få tilbud om plass når barnet fyller ett år, mer søskenmoderasjon og billigere barnehage for lavinntektsfamilier.

Barnehagekjøp og -budsjettering Oslo og Bergen 2018–2021 Oslo 2018 – kjøpte fem barnehager for 220 millioner kroner

Oslo 2020 – kjøpte én barnehage på Økern for 65 millioner kroner

Oslo 2021 – i revidert budsjett er det lagt av 137 millioner kroner til å kjøpe to barnehager

Bergen 2020 – kjøpte én barnehage ved Damsgårdsundet for 40,6 millioner kroner

Bergen 2021 – kjøpte 18 barnehager for 570 millioner kroner

SUM: 1,32 milliarder kroner Vis mer

– Det var de rødgrønne som startet dette fantastiske systemet med «det store barnehageløftet». Da var de avhengige av private aktører for å få nok plasser. Vi trenger et bra samspill og godt mangfold. Private barnehager kan tilby en del som kommunale barnehager ikke gjør, sier Bru.

– Forunderlig

Marius Iversen i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) sier han synes det er «forunderlig» at kommunene bruker millioner på å kjøpe private barnehager.

– Modellen som vi har i dag har vært en stor suksess i måten staten, kommuner og private aktører har samarbeidet om barnehageløftet. Det er et stort mangfold av tilbud og stor tilfredshet, noe private barnehager vært med å bidra til i veldig stor grad, sier Iversen.

– Bru må passe seg

Inga Marte Thorkildsen i Oslo mener det er Høyre som rir ideologiske kjepphester:

– Eiere av barnehager har tjent milliarder på salg og det har vist seg at å investere i barnehager er tre ganger så lønnsomt som å investere på Børsen. Tina Bru må passe seg så hun ikke løper de kommersielle storkapitalistenes ærend på bekostning av barna, skriver Thorkildsen i en e-post til VG.

– Med kommunal drift får vi mulighet til å ta sosiale hensyn og sørge for mangfold blant barna, i stedet for at vi overlater til hver enkelt private barnehage å bestemme hvem de vil ta inn, uten mulighet til noen krav og føringer, skriver hun.

Thorkildsen legger til at Oslo kommune uansett måtte finansiert nye barnehager, og at private barnehager har krav på både drifts- og kapitaltilskudd.

– Ønsker oss flere kommunale barnehager

Her får hun støtte fra byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Endre Tvinnereim. Han svarer også på e-post, og skriver at de ønsker å gi barn og foreldre gode og tilgjengelige barnehager.

– For å få til dette ønsker vi oss flere kommunale barnehager i Bergen, slik at vi kan tilby barnehager der folk bor, skriver han.

Han trekker også frem at det er barnehageaktører som ønsker å selge til kommunen, som ved kjøpet av 18 barnehager eid av Akasia i år.

– Vi ønsker forbedringer av barnehagesektoren velkommen, for eksempel økt bemanning. For å få det til må vi få et lovverk som sikrer at pengene som går til barnehagene går til økt bemanning i alle barnehager. Et slikt lovverk ønsker jeg velkommen, og håper Høyre gjør det samme, skriver Tvinnereim.