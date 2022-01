FLERE UTFORDRINGER: Det er flere grunner til at Norge ikke klarte vaksinemålet, ifølge fylkene.

Kommuner: Derfor klarte ikke Norge vaksinemålet

Sommerens skjevfordeling, personellmangel og julestria satte en stopper for vaksinemålet på 700.000 doser, ifølge fylkene selv.

– Hos oss er det fortsatt ikke armer å stikke i. Skjevfordelingen gjorde at vi måtte vente, mens sentrale deler av Norge fikk vaksinert de yngre aldersgruppene. For flere her kommer disse 20 ukene først nå. Kommunene har gjort det de kunne, sier statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Aspaker.

Hun sier det er enkel matematikk.

– Vi vet jo når vi hadde sterkest vaksinetrykk, og det var i juli, august og september, sier hun.

– Vi fikk 30.000 doser, som var mer enn vi kunne nyttiggjøre oss. Hvis forventningene var at vi skulle dele dem ut før årsskiftet, var det ikke realistisk. Jeg har ikke hørt at det er et problem at de må kastes, og vi kan bruke av disse vaksinene nå.

FHI-OVERLEGE: Preben Aavitsland.

FHI om vaksinemålet: – Det går neppe

Regjeringen og FHI har vært tydelige på at 700.000 doser måtte settes de siste to ukene av 2021. Det ble satt som et kriterium for at Norge skulle kunne nå målet om at de over 45 har fått tilbud i midten av januar.

Det ble satt i underkant av 300.000 doser i uke 51 og 52, skrev vaksinesjef Geir Bukholm i FHI i en e-post til VG i starten av januar.

– Tror dere at dere kommer i mål med målet om å vaksinere alle som ønsker det innen midten av januar?

– Det går neppe, men vi kommer nærme. Det er jo ikke alle som ønsker en tredje dose, men kommunene skal iallfall få gitt tilbudet, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til VG lørdag.

– Hvor mye hadde forsinkelsen i julen å si for hvordan dere ligger an med vaksineringen nå?

– Det ble vaksinert færre per uke i uke 51 og 52, men kommunene gjør nå en formidabel innsats, og folk stiller opp. Hittil denne uken er det satt hele 316.097 tredjedoser, sier han videre.

Aavitsland forteller at 94 prosent (2.228.333 av 2.361.359) av de over 45 år har fått to vaksinedoser. Av disse igjen har 63 prosent (1.589.851 personer) fått tre doser.

– I teorien gjenstår da 638.482 personer. En del av dem har hatt covid-19 allerede og trenger ikke tredje dose, sier han.

FOR FÅ: I sommer ble vaksinene skjevfordelt til kommunene. Det skaper problemer for fylkene nå.

Ifølge statsforvalter Aspaker i Troms og Finnmark har kapasiteten vært høyere enn antallet som har meldt seg til vaksine i landets nordligste fylket.

– Det er noen som har vært bortreist og av den eller andre grunner ikke møtt opp til timen. Det er noen vi har kunnet begynt på i gruppen 66 ned til 45, men det store antallet av dem er ikke gjort på en-to-tre.

– Ikke overraskende at det ikke gikk

Som Troms og Finnmark peker også Agder på sommerens skjevfordeling som en årsak på at de ikke har vått vaksinert så mange som de skulle ønske.

– Det er ikke overraskende at det ikke gikk, i og med at intervallet mellom andre- og tredjedose skal være 20 uker. Det har gjort at vi har for få armer å sette vaksinen i. Det har vært hovedutfordringen. Kapasiteten har det ikke vært noe utfordringer med, både ved hjelp av frivillige, og at Forsvaret har kommet med bistand hos oss, sier assisterende statsforvalter i Agder, Knut Berg.

I motsetning til fylkene som har slitt med 20-ukersintervallet mellom vaksinene, har Oslo og Viken kjent på personellmangel.

– Det er selvfølgelig en utfordring med personell til å sette vaksiner. I julen har jeg også hatt en forståelse av at det er en del som ikke har møtt opp til vaksinasjonen sin, uten at jeg har tallmateriale på hvor mange det har vært, sier statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland.

UTFORDRENDE: Statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland sier det har vært vanskelig å få satt vaksiner med mangel på personell.

– Det er mange ting som gjør at folk kanskje ønsker å feire julen i fred. Med tanke på bemanning har de flere oppgaver med TISK og finne ut av nye smittekilder. Vi har ikke lagt bort andre oppgaver selv om det kommer nye.

Nå som julen er over og et nytt år er i gang håper Svarstad Haugland at flere som tidligere har sagt nei til vaksine, nå takker ja.

– Med all informasjonsflyten rundt vaksinestrategien er det flere som har tenkt at det faktisk er lurt å ta vaksinen, og det er bra. Jeg er veldig glad for at kommunene står på.

Med mange smittede i landet, blir det også smitte blant de som skal sette vaksinene. Det gjør at bemanningen blir mer kritisk, forteller Svarstad Haugland videre.

Sliter med å få nok til å vaksinere seg

Tirsdag rapporterte 38 av 41 kommuner i Vestland fylke at de nærmest er ferdige med tredjedose til utsatte grupper og alle over 75 år.

– Det vanskeligste er å få alle til å vaksinere seg. Det finnes ikke noen hokus pokus-løsninger på det, og det er det sammensatte grunner til, sier statsforvalteren i Vestland, Gunnar Hæreid

Han peker også på skjevfordelingen av vaksinene i sommer som en utfordring.

– Det har ikke gått nok tid for mange, forteller Hæreid.

Hans opplevelse er at kommunene håndterer vaksineringen godt, og at det ikke er kapasitet som er problemet i Vestland:

– Men det er tiden som er gått og å nå frem til folk som er problemet. Det siste er først og fremst et problem for de som ikke ønsker å vaksinere seg. Jeg er imponert over kommunene og hvordan dette blir håndtert.

Fylkesberedskapssjef i Vestfold og Telemark, Ingvild Aartun, sier at de ligger godt an med vaksineringen.

– Vi vaksinerer så fort det er mulig ut ifra tidshorisonten, men det forutsetter selvfølgelig at folk møter opp. Vi har sett noe lavere tempo på oppmøte i julen ved at folk har vært bortreist eller ikke har møtt opp, men det tar seg veldig opp nå etter jul, sier Aartun.

Ikke gått lang nok tid

I Trøndelag har vaksineintervallet på 20 uker også vært en utfordring.

– Det er ikke mulig for oss å vaksinere alle over 45 år fordi vi følger intervallet om 20 uker, og det har ikke gått 20 uker ennå, sier statsforvalter i Trøndelag, Marit Kverkild.

Fylket er nå i gang med full vaksinering. I romjulen var det en del som hadde pause, som var planlagt fra kommunens side.

– Romjulen var en pust i bakken.

HJALP TIL: Forsvaret bisto med vaksinering i flere kommuner før jul.

Før jul ble Forsvaret tatt i bruk for å bistå med vaksineringen. Regjeringen ønsket også at helsestudenter skulle melde seg og bidra med vaksinering i julen.

Dette kom for sent, mener Kverkild.

– Våre kommuner starter med full vaksinering fra 3. januar. Nå er det full vaksinering.