KØ: Lange køer med mange mennesker preger bybildet.

Full festfeber i Norge: − Det er totalt kaos!

OSLO SENTRUM (VG) Det er full fest flere steder i landet. – Hadde ikke regnet med så mye kaos!

– Det er totalt kaos. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er sykt mye folk ute, sier en noe hektisk barsjef på utestedet Jæger i Oslo, Sabina Lindh, til VG.

Etter 562 dager med nasjonale tiltak, er det er full fest flere steder i Norge etter at landet åpnet opp igjen lørdag ettermiddag.







På Jæger i Oslo har det kommet så mange folk at de blir nødt til å åpne det ekstra dansegulvet nede.

Foran baren er det stappfullt av folk som prøver å huke tak i tre bartendere.

For å komme seg videre forbi folkemengden til dansegulvet i bakgården, må en gjennom en 20 minutters kamp med nærkontakt. Det drikkes om kapp både stående og sittende inne på utestedet, og klemmene sitter løst

– Jeg hadde ikke regnet med at det skulle bli så mye kaos her. Men det er gøy også, vi har savnet folk, sier hun, før hun må løpe videre.

GOD STEMNING: Det er over halvannet år siden folk har kunne stå ved baren på utestedet Jæger i Oslo.

– Legg Oslo for deres føtter

VG snakker med tre menn som er på utestedet, og de sier at det er mye folk ute.

– Stemningen er helt fantastisk! Du må nesten bryte ved baren, det er helt vilt, sier en av dem.

Utenfor strekker køene seg flere titalls meter, og det er ikke alle som har de største forhåpningene om å få komme inn på utestedene innen kvelden er omme.

– Det ser veldig dårlig ut. Vi tenkte at vi var tidlig ute som var her klokka 21, men køen har ikke rikket seg siden, sier Didrik Berg (27).

Han står i kø sammen med en kompisgjeng utenfor utestedet.

– Det er gøy med folkefest, jeg har vært ute med familien i hele dag. Det er dritgod stemning overalt. Men at det skulle være så mye kø nå, det hadde jeg ikke trodd, sier han.

forrige









Foto: Tomm W. Christiansen

Byrådsleder Raymond Johansen hadde en klar oppfordring til Oslo-folk som ønsker å feire gjenåpningen av samfunnet lørdag:

– Legg Oslo for deres føtter. Det er en fantastisk by. Nå må folk få lov til å bare være glade og bruke byen og vise den kjærligheten vi har vist denne byen nå for Oslos vedkommende, nå i mange måneder. Vi er klare, også her i Oslo, og jeg regner med resten av Norge er det også.

forrige



Foto: HELGE MIKALSEN

God stemning i Stavanger

Det er også full feststemning andre steder i landet. Politiet i Sør-Vest har lagt ut bilder på Twitter av gatene i Stavanger, der det er stappfullt av folk i sentrum.

– God stemning i forbindelse med gjenåpning! skriver politiet.

forrige

Foto: Sør-Vest politidistrikt på Twitter

Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Jøran Solheim, bekrefter at det er god stemning i byen til VG.

– Det er et veldig godt arrangement med musikk og fyrverkeri i regi av kommunen, sier han.

Solheim forteller at det foreløpig ikke har vært noe bråk blant folk i sentrum lørdag kveld.

Politiet i Trøndelag melder om veldig mange folk i Trondheim sentrum. De skriver på Twitter at det er trengsel i køene ved utestedene.