Les dagens VG her!

Det siste tiåret har flere studier avkreftet at omega-3 reduserer risikoen for hjerteinfarkt og slag. Nå viser internasjonal forskning også at kosttilskuddet kan øke risikoen for hjerteflimmer. – Urovekkende, sier hjerteforsker.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den amerikanske serien «Sex og singelliv» eller «Sex and the city» rullet over TV-skjermene fra 1998 til 2004. I komiserien kunne vi følge fire venninner og deres elleville påfunn og jakt etter kjærlighet på Manhattan i New York. Hva skjedde egentlig med skuespillerne bak firkløveret som tok verden med storm?

VAL DI FIEMME (VG) Johannes Høsflot Klæbo gjennomførte nok et bunnsolid Tour de Ski-renn og sikret sin 46. individuelle verdenscupseier. Nå venter monsterbakken.

Dette – og mye, mye mer – kan du lese i dagens VG!