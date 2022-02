Les dagens VG her!

Espen Stang neglisjerte symptomene lenge. Da han endelig gikk til legen, ble det slått full alarm. Nå starter massesjekk av norske menn og kvinner, for å avdekke tarmkreft på et tidlig stadium.

Hvem sender Therese Johaugs jakt på individuelt OL-gull? Når må du stå opp for å se mennenes utfor? I dagens VG får du svar på alt du må vite foran 17 dagers TV-fest fra Beijing.

Niklas Baarli (32) stemplet Kjersti Grini (50) som «illojal «og «Judas» før han valgte henne til førstekjempe. Sjelden har man sett at stemningen blir så dårlig under «Farmen kjendis» som i onsdagens episode.

Og da regjeringen kom med lettelser, advarte de samtidig mot at nye virusvarianter kan stikke kjepper i hjulene for full gjenåpning. Men at vi vil møte nye varianter som er farlige for oss er ikke veldig sannsynlig, ifølge ekspertene.

