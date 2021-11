MØTE: Mandag var byrådsleder Raymond Johansen, justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og politimester i Oslo, Beate Gangås, i et møte om den siste tidens skytinger i hovedstaden. Her er byrådslederen avbildet ved en annen anledning.

Raymond Johansen med klar oppfordring etter Oslo-skytingene

NYDALEN (VG) Byrådslederen i Oslo har stor forståelse for at folk har vært bekymret etter de mange skyteepisodene den siste tiden. Samtidig understreker han behovet for nok politiressurser i hovedstaden.

Publisert: Nå nettopp

– Bekymret har jo vært mitt mellomnavn i lang tid, også under pandemien. Det er klart at når det er voldshendelser og skyteepisoder, skulle det bare mangle at man blir bekymret, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen, stående i Justisdepartementet.

Han har nettopp vært i møte med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og politimester i Oslo, Beate Gangås, der de har diskutert den siste tidens skytinger i hovedstaden.

Siden 15. august har åtte personer blitt skutt i seks skyteepisoder i Oslo – på Skøyenåsen, Trosterud, Brynseng, Vika, Mortensrud og Stovner.

– Det var et veldig godt møte. Vi fikk snakket om utfordringene vi har i Oslo. Så understreket jeg i møtet behovet for nok politiressurser i Oslo, og stabile forutsigbare rammer, sier Johansen til VG.

Byrådslederen peker på flere faktorer han mener bidrar til slik kriminalitet i hovedstaden – blant annet levekårsutfordringer, gjengrekruttering og narkotikasalg over hele byen. Han understreker likevel at det er verdt å ha med seg at det er en positiv utvikling i kriminalitetsbildet om man ser på den samlede statistikken.

– Men statistikk hjelper ikke folk om de uansett føler seg utrygge.

De seks skytingene 15. august, Skøyenåsen Om kvelden søndag 15. august ble to menn mellom 18 og 20 år skutt ved T-banestasjonen på Skøyenåsen øst i Oslo. Begge mennene var av utenlandsk opprinnelse, og en mann i 30-årene ble pågrepet kort tid etter skytingen. Mannen er tidligere dømt for grov vold, og skulle etter det VG kjenner til inn til soning ti dager etter hendelsen. 25. august, Trosterud Natt til onsdag 25. august ble to menn, en i slutten av tenårene og en i 20-årene, skutt på Trosterud øst i Oslo. Begge mennene ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. Det var bekymrede naboer som meldte fra til politiet om at de hadde hørt flere skudd denne natten. Ingen er pågrepet for skytingen, men Metlid sier at de så langt ikke kan knytte saken til kriminelle miljøer eller konflikter. En mann i 50-årene er pågrepet etter skytingen. Vedkommende er siktet for drapsforsøk. 30. august, Brynseng Mandag kveld 30. august ble en mann i 20-årene skutt på Brynseng i Oslo. Han ble alvorlig, men livstruende skadet. Flere timer senere, natt til tirsdag, ble en mann pågrepet i forbindelse med skytingen. Metlid opplyser tirsdag at saken etterforskes som drapsforsøk, og at den pågrepne mannen er kjent for politiet fra et godt kjent kriminelt miljø. 2. oktober, Vika Tidlig om morgenen 2. oktober ble en mann i 20-årene skutt i parkeringshuset ved Oslo Konserthus i Vika. Totalt er tre personer siktet i saken. Alle skal være siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk. Politiet har tidligere uttalt at de knytter de involverte til et kriminelt miljø og ikke utelukker flere pågripelser. 7. oktober, Mortensrud Hamse Hashi Adan (20) døde etter å ha blitt skutt på Mortensrud. En mann er pågrepet og siktet for medvirkning til drap, men erkjenner ikke straffskyld. Ytterligere to andre er siktet for drap og/eller medvirkning til drap. Politiet tror de har rømt landet og har etterlyst de to internasjonalt. De tre siktede er kjent for politiet fra før. 25. oktober, Stovner En mindreårig gutt i tenårene ble skutt i magen et steinkast unna Politihuset på Stovner. Gutten ble funnet med skuddskade utenfor Stovner senter, rett over gata for politihuset. Han er utenfor livsfare. Ingen er så langt pågrepet eller siktet i saken. Vis mer

– Eierskap til det offentlige rom

Johansen mener spesielt én ting er viktig å tenke på for Oslos innbyggere:

– En veldig viktig beskjed er at trygghet også skapes av at voksne, edru mennesker er tilstede i det offentlig rom. Ikke overlat det offentlige rom til alle andre. Det å gå rundt og være der, skaper en trygghetsfølelse for veldig mange.

– Det eierskapet til det offentlige rom skal være alles. Ikke bare noens, og det forplikter oss alle.

Byrådslederen mener det er en forutsetning at politiet har god kunnskap om det som foregår på bakken når man jobber mot de kriminelle miljøene.

– Om det er en ny i uka som skal reise ut til noen av de mest krevende områdene, har de ikke mulighet til å forstå det som foregår.

– Er det nok politiressurser i Oslo?

– Vi må ha nok ressurser. Min oppgave kan ikke være å si at nå er det nok. Jeg tror at mange som bor i enkelte områder føler at det ikke er nok.

STOVNER: Mandag kveld 25. oktober ble en ung mann funnet skutt i magen, rett over veien for politistasjonen på Stovner.

– Forstår at folk blir bekymret

Den nye justisministeren er også svært fornøyd med møtet mandag, og sitter igjen med et inntrykk av at politiet har fullt fokus på episodene som har vært i hovedstaden den siste tiden, sier Emilie Enger Mehl.

– Jeg forstår at folk blir bekymret når man opplever skyting på åpen gate, og jeg synes det er veldig viktig å ta det på alvor. Så er det viktig å ha med at selv om det er noen få som gjør kriminelle handlinger, er de fleste lovlydige, og Oslo er trygt.

I møtet snakket hun med byrådslederen og politimesteren om viktigheten av politiets lokale tilstedeværelse.

TRYGT: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener Oslo er en trygg by.

– Og det er en av grunnene til at regjeringen nå legger frem 200 millioner for å styrke den lokale tilstedeværelsen for politi i hele landet.

– Det skal være politi som kan være der i hverdagen, som får med seg viktig informasjon om hva som rører seg lokalt og kan snakke med barn og unge, og forbygge at de blir rekruttert inn i et kriminelt spor. Tidlig innsats er utrolig viktig. Her må man samarbeide med kommunen.

Politimesteren: Kjente kriminelle miljøer

Politimester Beate Gangås er glad for at det nå er foreslått økte ressurser til politiet.

– Vi ønsker jo alltid mer ressurser. Det er helt klart at vi har utfordringer på kapasitet når det kommer til håndtering av alle disse hendelsene. Men jeg er alltid opptatt av å bruke de ressursene vi har på best mulig vis, og at vi klarer å jobbe sammen.

Foreløpig kan hun ikke si så mye om en eventuell sammenheng mellom skyteepisodene den siste tiden.

– Det jobbes intenst med etterforskning. Hendelsene er ulike og jeg tror ikke jeg vil si mer om det før vi har resultatet av etterforskningen. Jeg kan si det at i flere av sakene er det kjente kriminelle miljøer og konfliktlinjer vi gjenkjenner, sier Gangås.

– Er dere redde det kan gå utover vanlige folk på gaten?

– Ja, når det skytes i det offentlige rom, er det helt uakseptabelt, og langt over det vi kan tåle. Så det er en situasjon vi absolutt ikke skal ha.

SAMARBEID: Politimester i Oslo, Beate Gangås, sier det er viktig at hele politidistriktet samarbeider godt.

Gangås sier de har registrert høy aktivitet den siste tiden etter gjenåpning, og politiet har hatt mye å gjøre på mange områder.

En av grunnene til at politiet er så opptatt av at sakene skal oppklares, er for å unngå gjengoppgjør og hevnspiral, sier politimesteren.

– Så er det viktig å samarbeide med kommunen om forebygging. Dette er en jobb politiet ikke kan gjøre alene.