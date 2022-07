Les dagens VG her!

Sykmeldte «trette og slappe» nordmenn har økt betydelig første kvartal i fjor. Hva er det som skjer? Det er spesielt én ting ekspertene peker på som årsak. Slik jobber Ingvild med å få tilbake overskuddet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Cristiano Ronaldos tid på Old Trafford kan være ved veis ende. Ifølge den britiske storavisen The Times ønsker Ronaldo å bli solgt, om klubben får et tilfredsstillende bud.

En formidabel flåte hadde kurs for norskekysten i de dramatiske aprildagene i 1940. Den tyske invasjonsflåten besto av 107 skip. Blant disse skipene var fem forsyningsskip med kurs for Narvik. Men bare ett nådde frem.

