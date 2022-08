1 / 2 forrige neste fullskjerm

Nederland: Seks døde etter at lastebil kjørte inn i en nabolagsfest

Et øyenvitne skal ha observert lastebilen kjøre rett gjennom teltet på nabolagsfesten lørdag kveld. Søndag formiddag sier politiet at seks personer har omkommet, og syv er skadet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder TV-stasjonen NOS.

Tallet på antall døde etter nabolagsfesten er oppjustert fra to personer som politiet bekreftet at var drept like før midnatt natt til søndag.

Da skrev politiet samtidig i en pressemelding at det fortsatt befant seg omkomne under bilen.

Sjåføren av lastebilen, en 46 år gammel mann fra Spania, ble arrestert lørdag. Politiet har opplyst at de etterforsker bredt hva gjelder motiv.

Omstendighetene rundt hendelsen er uklare, men NOS omtaler det som en ulykke.

Politiet sier til nederlandske AD at de undersøker alle muligheter.

– Det eneste vi vet nå er at lastebilen stoppet ved et veiskille og deretter kjørte utfor skråningen av ukjente årsaker. Vi undersøker nå alle muligheter, tekniske feil, hva som helst, sier Mirjam Broers i Rotterdam-politiet.

Så lastebilen kjøre rett inn i festen

Nabolagsfesten i det lille tettstedet Zuidzijdsedijk i Nieuw-Beijerland sør for Rotterdam skal ha vært en årlig begivenhet.

Nederlandske medier skriver at det har vært mange øyenvitner til hendelsen. Blant dem er Johan van Driel. Han har fortalt hva han så til AD:

– Vi koste oss og grillet, og så lastebilen stå stille i krysset. Så kjørte han rett gjennom teltet. Det var forferdelig. Flere personer ble dratt med. I et slikt øyeblikk slår alt gjennom deg. Maktesløshet, uforståelig, sier Driel til avisen.

Ifølge et annet vitne avisen snakket med brøt det ut fullstendig kaos.

– Folk gråt og politifolk løp rundt, sier hun.

– Det som skulle være en fest, har endt i et stort drama.

– Et forferdelig drama

En kvinne forteller til avisen AD at hun holdt to skadede barn i armene sine.

– Vi så også en kvinne ligge i hagen. Det er et forferdelig drama. Alle kjenner hverandre her.

På stedet er det store synlige skader, inkludert piknikbord som har blitt veltet.

Det er satt opp gjerder rundt lastebilen, som ifølge avisen skal ha spansk registreringsnummer. Dette er foreløpig ikke bekreftet av nederlandsk politi.

Klokken 21:14 lørdag skrev politiet i Rotterdam på Twitter at de var i gang med den rettsmedisinske etterforskningen.

De skrev at etterforskerne i første omgang ville inspisere stedet, før lastebilen ville bli løftet og beslaglagt for undersøkelser.