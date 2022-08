Flere døde etter at lastebil kjørte inn i en nabolagsfest

Et øyenvitne skal ha observert lastebilen kjøre rett gjennom teltet på nabolagsfesten. Flere er drept og skadet i hendelsen, ifølge politiet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Politiet i Rotterdam skriver på Twitter at flere personer er døde etter at en lastebil har kjørt inn i en nabolagsfest.

Tre ambulansehelikopteret er på stedet ifølge avisen AD. Flere personer skal også være fraktet til sykehus.

Tidligere skrev den nederlandske kringkasteren NOS at minst tre personer var bekreftet døde. Andre medier rapporterer om minst to døde. Politiet har foreløpig ikke et bilde av det nøyaktige antallet ofre, skriver NOS.

Føreren er pågrepet, skriver de videre.

– Politiet jobber med å undersøke årsaken til hendelsen, skriver politiet. Mange nødetater er på stedet, skriver de videre.

Omstendighetene rundt hendelsen er uklare, men TV-stasjonen NOS omtaler det som en ulykke.

Så lastebilen kjøre rett inn i festen

Nabolagsfesten i det lille tettstedet Zuidzijdsedijk i Nieuw-Beijerland sør for Rotterdam skal ha vært en årlig begivenhet.

Nederlandske medier skriver at det har vært mange øyenvitner til hendelsen. Blant dem er Johan van Driel. Han har fortalt hva han så til AD:

– Vi koste oss og grillet, og så lastebilen stå stille i krysset. Så kjørte han rett gjennom teltet. Det var forferdelig. Flere personer ble dratt med. I et slikt øyeblikk slår alt gjennom deg. Maktesløshet, uforståelig, sier Driel til avisen.

Ifølge et annet vitne avisen snakket med brøt det ut fullstendig kaos.

– Folk gråt og politifolk løp rundt, sier hun.

– Det som skulle være en fest, har endt i et stort drama.

– Et forferdelig drama

En kvinne forteller til avisen AD at hun holdt to skadede barn i armene sine.

– Vi så også en kvinne ligge i hagen. Det er et forferdelig drama. Alle kjenner hverandre her.

På stedet er det store synlige skader, inkludert piknikbord som har blitt veltet.

Det er satt opp gjerder rundt lastebilen, som ifølge avisen skal ha spansk registreringsnummer. Dette er foreløpig ikke bekreftet av nederlandsk politi.

Etterforsker stedet

Klokken 21:14 skriver politiet i Rotterdam på Twitter at de er i gang med den rettsmedisinske etterforskningen.

I første omgang vil etterforskerne inspisere stedet, deretter vil lastebilen bli løftet og beslaglagt for undersøkelser.