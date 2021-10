Les dagens VG her!

Stress og angst er ubehagelige følelser. Men hvordan vet du hva som er hva – og hvorfor er det viktig å forstå forskjellene? Ekspertene gir deg svaret.

Da OL-vinner Øystein Pettersen (38) tok opp bekymringer om spiseforstyrrelser i langrenn, skal han ha blitt rådet til å holde munn. – Jeg fikk en veldig klar forståelse av at nå tråkker du ikke i salaten, men nå tråkker du på et område hvor vi ikke tråkker. For her igger det ikke bare miner, men bomber overalt, sier langrennsprofilen.

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Belgia 4–0) Norge svarte kritikerne med offensiv festfotball i 45 minutter og en sprudlende Caroline Graham Hansen som lekte seg da de norske kvinnene tok tilbake føringen i sin VM-gruppe.

JACKSON (VG) Mississippis eneste abortklinikk står midt i høyesterettssaken som kan endre aborttilgangen i USA. Hit kommer nå kvinner fra Texas, hvor abort er forbudt fra uke seks.

Og den nye etterforskningen av Baneheia-saken har ikke gitt noen nye DNA-funn som knytter Viggo Kristiansen til ugjerningene, får VG opplyst.

