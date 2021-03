Intensivkapasiteten på Ahus: − En presset situasjon

Det høye smittetrykket skaper en ny og ganske vesentlig belastning for sykehuset, ifølge sykehusdirektør Øystein Mæland

– De siste dagene, særlig, har vi hatt en presset situasjon på våre intensiv- og overvåkningsenheter, det sier sykehusdirektør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

VG skrev onsdag kveld at Oslo universitetssykehus (OUS) det siste døgnet har overtatt alvorlig syke covid-pasienter fra Ahus fordi pågangen er for stor.

De siste to ukene har Ahus hatt en tredobling av coronapasienter.

– Det er riktig å si at Ahus har en intensivkapasitet som er begrenset, men vi har de siste årene styrket kapasiteten vår, sier Mærland

For bare to og en halv uke siden var det kun syv innlagt coronapasienter på Ahus. Nå er totalt 31 coronapasienter innlagt, 29 av dem på Nordbyhagen og to i Kongsvinger. 11 av pasientene får intensivbehandling.

På det meste så langt under pandemien hadde sykehuset ifølge egne nettsider 62 innlagte coronapasienter, hvor 23 av dem fikk intensivbehandling. Det var under den første coronabølgen i månedsskiftet mars/april våren 2020.

Begrenset kapasitet

– Det er riktig å si at Ahus har en intensivkapasitet som er begrenset, men vi har de siste årene styrket intensiv- og overvåkningskapasiteten vår, sier Mærland.

Han sier videre at de også har styrket kompetansen ved opplæring av personell.

I dag ligger 11 coronapasienter på intensivbehandling ved sykehuset. I tillegg har de 10 andre pasienter som trenger intensivbehandling.

Mæland mener den siste tidens utvikling i smittetrykket skaper utfordringer for sykehuset.

– Nå ser vi hvordan denne økningen har dratt på og representerer en ny og ganske vesentlig belastning for sykehuset.

Ahus har nå utsatt flere planlagte operasjoner for å frigjøre intensiv- og overvåkningskapasitet til kritisk syke pasienter.

Fire covid-pasienter er blitt flyttet til Sykehuset Innlandet, Diakonhjemmet og Oslo universitetssykehus den siste uken, før de siste tiltakene er satt i verk. I tillegg har OUS fortsatt behandlingen av tre pasienter som var ferdigbehandlet der og som ellers ville vært behandlet videre på Ahus, opplyste direktør ved Akershus Universitetssykehus, Øystein Mæland.

Ifølge tillitsvalgt for overlegeforeningen på Ahus Ståle Clementsen var kapasiteten sprengt allerede i helgen.

– Ansatte som hadde fri ble kalt inn for å jobbe ekstra og flere intensivpasienter på respirator ble flyttet til andre sykehus. Intensivkapasiteten på Ahus var sprengt allerede i helgen, sa han til VG.