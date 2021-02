– TING MÅ SKJE, sier Tuva Moflag (Ap) om den syvende vaksinedosen som blir kastet. Foto: Helge Mikalsen

Krever avgjørelse: − Brukbare vaksinedoser havner i søpla

Norge bruker ikke alle vaksinedosene i hvert glass. Tuva Moflag (Ap) ønsker klarere regler. Helseminister Høie varsler at det vil komme en oppklaring.

Publisert: Nå nettopp

Danmark har lenge hatt en nasjonal anbefaling om at man tar ut opp til syv doser fra glassene. Men i Norge anbefaler FHI at man kun tar ut seks doser.

Hvis det mer igjen i glasset, og man holder seg til anbefalingen, kaster man altså resten av dosene.

les også Tromsø kaster vaksinedoser

SEKS ELLER SYV DOSER? Helseminister Høie varsler oppklaring i regelverket. Foto: Berit Roald

– Trenger helhetlig regelverk

Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) sier til VG at hun håper helseminister Bent Høie (H) vil ta tak i problemstillingen.

– Et slikt regelverk fører til at fullt brukbare vaksinedoser havner i søpla, sier Moflag.

Regelverket hun viser til er FHIs nylig oppdaterte vaksineveileder, som sier at opptrekk av mer enn seks Pfizer-doser er «off label».

– Dette er jo edle dråper som vi ikke kan la gå til spille, sier hun.

– Det er viktig at Helseministeren snarest sørger for et helhetlig regelverk i hele landet, for å få opp vaksinasjonstakten, forklarer hun videre.

Høie: Det vil bli ryddet opp i

Helseminister Høie sier til VG at kommunene kan bruke den syvende dosen, selv om FHIs rapport sier at den krever godkjenning fra lege.

– Det vil bli ryddet opp ifra FHI, slik at kommunene trykt kan bruke syv doser når dette er tilgjengelig, skriver han i en SMS til VG.

Han legger til at det er viktig at vi bruker alle vaksinedosene som kan trekkes opp av ett og samme hetteglass.

– Vi har hatt dialog med FHI og Legemiddelverket om dette tirsdag, og de er tydelige på at det er trygt å ta ut en syvende dose dersom man får det til, fortsetter Høie.

Moflag er glad for at det blir tatt tak i.

– Det er nødvendig at det skjer så fort som mulig, så det er bra, sier hun.

– Ingen vaksinedoser skal gå i søpla når mange trenger dem.

les også Mener FHI-råd gjør at Norge kaster flere vaksinedoser

Statens legemiddelverk: Det er tillatt

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk har tidligere forklart at «off label»-bruk er tillatt i Norge, og at det omfatter alle forhold som ikke er i tråd med en anbefalingene – fra antall doser, til metode, til hvem medisinen brukes på.

Overlege Preben Aavitsland viser til veilederen der de skriver at dette er anse som off-label bruk som må godkjennes av ansvarlig lege.

– Vi ønsker ikke å anbefale en bruk som er utenfor det som er godkjent av Legemiddelverket. Den ansvarlige for kommunens vaksinering kan godkjenne off-label bruk, har Aavitsland tidligere sagt til VG.