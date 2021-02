Ung mann skal ha blitt skutt - jakter tre antatte gjerningspersoner

BJØLSEN (VG) En ung mann er skadet etter å ha blitt skutt på Bjølsen i Oslo. Politier jakter tre gjerningspersoner som skal ha løpt fra stedet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.03. Politiet skriver ved 21.30-tiden at ambulansepersonell har tatt hånd om den skadde, som er kjørt til Ullevål sykehus.

VGs reporter på stedet sier at politiet søker med hund, og at det henger et helikopter over bydelen. Ifølge naboer VG snakket med på stedet skal det ha blitt hørt et smell noe tid før nødetatene kom til stedet.

forrige









fullskjerm neste Foto: THOMAS ANDREASSEN, VG

– Vitner har fortalt at tre personer løp fra stedet ned mot Akerselva. Vi leter i det området med mange patruljer. Vi leter også etter et åsted hvor dette har skjedd. Vi fant fornærmede i en leilighet, men det skal ikke være åstedet, sier innsatsleder Arve Røtterud.

Politiet har ikke sikret seg mulige våpen som skal ha blitt brukt i hendelsen, men Røtterud sier at politiet har fått opplysninger om at åstedet skal være utendørs.

Politiet har sperret av området rundt en boligblokk på Bjølsen, og de søker i bakgården til denne med hund.

– Er de dere søker etter farlige for befolkningen i Oslo?

– Nei, det har vi ikke opplysninger om. De skal ikke være farlige for publikum.