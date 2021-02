PÅ STEDET: Politiet er på stedet med flere patruljer. Foto: TORE KRISTIANSEN

Person skadet etter skyting i Oslo

BJØLSEN (VG) Politiet melder at en person er skutt på Bjølsen i Oslo. Det søkes etter flere mistenkte.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.03. Det er stort politioppbud på stedet.

Politiet skriver ved 21.30-tiden at ambulansepersonell har tatt hånd om den skadde, som er kjørt til sykehus.

Skadeomfanget til personen er ukjent.

VGs reporter på stedet sier at politiet søker med hund, og at det henger et helikopter over bydelen.

– Vitner har fortalt at tre personer løp fra stedet ned mot Akerselva. Vi leter i det området med mange patruljer. Vi leter også etter et åsted hvor dette har skjedd. Vi fant fornærmede i en leilighet, men det skal ikke være åstedet, sier politiet på stedet.

– Er de dere søker etter farlige?

– Nei, det har vi ikke opplysninger om. De skal ikke være farlige for publikum, sier polititjenestepersonen.