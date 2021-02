Mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter skyting i Oslo

BJØLSEN (VG) En mann i begynnelsen av 20-årene er skadet etter å ha blitt skutt på Bjølsen i Oslo. Politiet melder at en mann i 20-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.03 lørdag kveld. Overfor VG bekreftet de at en person nå er pågrepet og siktet for drapsforsøk.

– Personen ble pågrepet ved 23-tiden lørdag, sier fungerende krimvaktleder Arild Stenersen, som ikke vil gå i detalj på omstendighetene rundt pågripelsen.

Han sier det fortsatt er mistanke om at flere personer kan ha vært involvert.

– Innledningsvis ble det meldt at det kunne være tre personer. Så vil etterforskningen forhåpentlig belyse om det stemmer at det er snakk om tre eller om det er flere eller færre, samt hvem disse er, sier Stenersen.

Han vil ikke gå i detalj på hva politiet gjør rundt saken nå, men sier det gjøres flere etterforskningsskritt. Han vil heller ikke kommentere hvorvidt våpenet er sikret.

Den mistenkte mannen ble pågrepet i en aksjon på Torshov, skriver Avisa Oslo.

Ikke livstruende skadet

Mannen som ble skutt ble kjørt til Ullevål sykehus. Han er ikke livstruende skadet.

Politiet har søkt med både hund og helikopter etter de tre mistenkte gjerningspersonene. Ved midnatt var det fortsatt ikke gjort funn. Søket pågikk fortsatt ved 00-tiden, i tillegg til arbeid på stedet og vitneavhør.

– Det pågår etterforskning for å finne ut av om det er en eller flere gjerningspersoner, og for å avklare hvem gjerningspersonene er. Jeg kan ikke gi noen flere detaljer rundt hva som gjøres, sa Arild Stenersen ved krimvakta i Oslo politidistrikt til VG ved 02.30-tiden natt til søndag.

forrige







fullskjerm neste Foto: THOMAS ANDREASSEN, VG

Ble funnet i en leilighet

Den fornærmede mannen ble funnet i en leilighet, men politiet har indikasjoner på at hendelsen har skjedd utendørs.

– Det har blitt utført undersøkelser på et sted som vi anser som et mulig åsted. Vi tar selvfølgelig høyde for at andre steder kan bli aktuelle, sier Stenersen, som ikke vil svare på om åstedet er i nærheten av leiligheten.

Han ønsker av hensyn til etterforskningen heller ikke å gi opplysninger om eventuelle funn.

Ifølge naboer VG snakket med på stedet skal det ha blitt hørt et smell noe tid før nødetatene kom til stedet.

– Vitner har fortalt at tre personer løp fra stedet ned mot Akerselva. Vi leter i det området med mange patruljer, sa innsatsleder Arve Røtterud tidligere på kvelden.

Han sa samtidig at politiet ikke hadde sikret seg mulige våpen som skal ha blitt brukt i hendelsen.

Politiet sperret lørdag kveld av området rundt en boligblokk på Bjølsen, og de har søkt i bakgården til denne med hund.

– Er de dere søker etter farlige for befolkningen i Oslo?

– Nei, det har vi ikke opplysninger om. De skal ikke være farlige for publikum, sa Røtterud.