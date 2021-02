VANT: Norske hytteeiere i Sverige vant mot staten, men dommen er ikke rettskraftig. Foto: NTB

Norske hytteeiere i Sverige vant sak mot staten

Vilkår for unntak fra innreisekarantene er ugyldig, mener Oslo tingrett. Men det betyr ikke at du kan dra på hytta nå.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hytteeierne som saksøkte staten, krevde at covid-19-forskriften § 6a bokstav b ble kjent ugyldig. Etter denne bestemmelsen kan personer med fritidseiendom i Sverige og Finland kun få unntak fra innreisekarantene om de reiser til fritidseiendommen for strengt nødvendig vedlikehold, og ikke overnatter.

Saken ble behandlet i Oslo tingrett 27. – 28. januar.

I dommen, som ble avsagt i dag, skriver retten at reglene om innreisekarantene for hytteeierne er et inngrep i deres bevegelsesfrihet og rett til respekt for hjem og familieliv.

les også Hytteeiere til gruppesøksmål mot staten: – Vi føler oss litt diskriminert

Retten påpeker at det ikke har vært mulig å kontrollere om regjeringen har tatt tilstrekkelig hensyn til dette i vurderingene sine. Derfor har retten – under sterk tvil – kommet til at vilkårene i forskriften må kjennes ugyldige.

Hytteeierne gis ikke medhold i sitt krav om at vilkårene for karanteneplikten kjennes ugyldig straks. Oslo tingrett mener dette må vurderes av forvaltningen og sees i sammenheng med øvrig tiltak og utvikling i smittesituasjonen.

Dagens forskriftsbestemmelse gjelder derfor i utgangspunktet frem til saken er rettskraftig avgjort.

Oslo tingrett skriver i dommen at de anerkjenner at det er helsemyndighetene og regjeringen som best kan vurdere behovet for ulike smitteverntiltak. De viser til at deres oppgave er å kontrollere at enkeltpersoners grunnleggende rettigheter er ivaretatt.

«Retten mener at reglene om innreisekarantene gjør inngrep i hytteeiernes grunnleggende bevegelsesfrihet og deres rett til respekt for hjem og familieliv. Det er ikke mulig for retten å kontrollere om regjeringen har tatt tilstrekkelig hensyn til dette i sine vurderinger, fordi vurderingene enten ikke er skrevet ned eller er inntatt i dokumenter som offentligheten ikke har tilgang til. Retten har derfor – under sterk tvil – kommet til at de omstridte

vilkårene må kjennes ugyldige» heter det i dommen.

Staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet, dømmes til å betale saksøkerne 650 000 kroner i sakskostnader samt et rettsgebyr på 9 592 kroner.

Saken oppdateres.