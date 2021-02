VANT: Norske hytteeiere i Sverige vant mot staten, men dommen er ikke rettskraftig. Foto: NTB

Norske hytteeiere i Sverige vant mot staten: − Veldig gledelig

Karantenekravet etter overnatting på hytter i Sverige er ugyldig, mener Oslo tingrett. Men det betyr ikke at du kan dra på hytta ennå.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hytteeierne krevde at det ble åpnet for å overnatte under reiser til egen fritidseiendom over grensen, uten at de måtte gå i innreisekarantene når de kom hjem.

Nå har de vunnet frem mot staten i Oslo tingrett.

– Dette ser veldig, veldig bra ut, sier Einar Rudaa (66) til VG om dommen.

Oslo-mannen som har et gammelt torp i Värmland, er en av de fem saksøkerne. 1000 nordmenn med hytte i Sverige har vært med og finansiere søksmålet.

– Vi har stort sett fått gjennom hovedkravene. Inntrykket så langt er at folk er fornøyd.

– Inngrep i bevegelsesfriheten

Før dagens innreiseforbud til Sverige fikk nordmenn bare lov til å reise på dagstur for å gjøre nødvendig vedlikehold på hytta over grensen. Om de overnattet, måtte de i karantene. Det var bestemt av norske myndigheter.

Tingretten skriver at reglene om innreisekarantene for hytteeierne er et inngrep i deres bevegelsesfrihet og rett til respekt for hjem og familieliv. Men dagens forskrift gjelder til saken er rettskraftig avgjort.

ENGASJERT: Hytteeier Einar Rudaa. Foto: Privat

– Satt og sov i bilen

For hytteeierne har sakens kjerne vært retten til å overnatte på egen eiendom i Sverige under strengt nødvendig vedlikehold, uten å måtte i innreisekarantene i Norge.

– Folk som dro på dagsturer, satt i bilen og sov på den norske siden av grensen før de grytidlig om morgenen kjørte tilbake til hytta i Sverige, sier Einar Rudaa.

les også Hytteeiere om nye reiseregler til Sverige: – Vi blir ikke lyttet til

Torpet hans fra 1879 ved Vänern består av åtte bygninger med smått og stort.

– Det er alltid noe å gjøre. I fjor var to tak ødelagt. Jeg måtte reise frem og tilbake på dagstur sikkert 20 ganger, to og en halv time hver vei, sier Oslo-mannen.

Han sier det er klønete ikke å kunne overnatte når utbedringer skal foretas.

– Det viktigste for oss er å få holdt fritidsboligen ved like. Men vi setter også pris på å kunne slappe av på hytta om kvelden, når dagens arbeid er utført, sier Rudaa.

Under sterk tvil

Oslo tingrett anerkjenner at det er helsemyndighetene og regjeringen som best kan vurdere behovet for ulike smitteverntiltak. Retten viser til at domstolenes oppgave er å kontrollere at enkeltpersoners grunnleggende rettigheter er ivaretatt.

«Retten mener at reglene om innreisekarantene gjør inngrep i hytteeiernes grunnleggende bevegelsesfrihet og deres rett til respekt for hjem og familieliv. Det er ikke mulig for retten å kontrollere om regjeringen har tatt tilstrekkelig hensyn til dette i sine vurderinger, fordi vurderingene enten ikke er skrevet ned eller er inntatt i dokumenter som offentligheten ikke har tilgang til. Retten har derfor – under sterk tvil – kommet til at de omstridte

vilkårene må kjennes ugyldige» heter det i dommen.

– Veldig tilfreds

Advokat Lars Marius Holm i advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig, representerer hytteeierne som gikk til sak mot staten.

– Vi advokatene er veldig fornøyd, og ikke minst eierne av fritidseiendommer er veldig tilfreds. Nå studerer vi dommen og rekkevidden av den før vi kommenter den ytterligere, sier Holm til VG.

Men han peker på at retten legger til grunn at innreisekarantene for denne gruppen utgjør et inngrep i hytteeiernes bevegelsesfrihet og respekten for deres familieliv.

– Det ser ut til at retten har lagt vekt på at staten ikke har godtgjort hvordan forholdsmessigheten i karanteneplikten er vurdert konkret, sier Holm.

FORNØYD: Heidi Furustøl (47) og familien fra Oslo har hytte nord for Strömstad i Sverige. Foto: Privat

– Kamp mot Goliat

Heidi Furustøl (47) i Oslo har hytte nord for Strömstad og er svært fornøyd med dommen:

– Dette var veldig, veldig gledelig. Og jeg skal være ærlig og si at det hadde jeg ikke trodd.

Furustøl er en av tusen som har støttet søksmålet økonomisk. Hun er også en av administratorene i Facebook-gruppene for nordmenn med fritidsbolig i Sverige.

– Saken har virkelig vært Davids kamp mot Goliat. Staten har veldig mange ressurser, mens vi har hatt kronerulling for å betale advokat, sier Furustøl.

– Dommen er rettferdig

Kåre Odland (67) i Halden bor 45 minutter fra hytta nord for Strömstad i Sverige.

– Vi hadde en veldig god sak og jeg synes dommen er rettferdig. Jeg forstår ikke hvorfor staten har stått så knallhardt på karantenereglene, sier Odland.

Han sier at hytteeierne gjentatte ganger har tatt opp problemstillingen.

les også Hytteeiere til gruppesøksmål mot staten: – Vi føler oss litt diskriminert

– Vi har ikke fått skikkelig svar fra myndighetene, men er bare blitt oversett.

Odland understreker at hytteeierne overholder alle smitteverntiltak og unngår nærkontakt når de krysser grensen for å utføre vedlikehold.

– Uten sosial kontakt er ikke overnatting i seg selv smittefarlig, sier Odland.

Dommen er ikke rettskraftig

Hytteeierne gis ikke medhold i sitt krav om at vilkårene for karanteneplikten kjennes ugyldig straks. Oslo tingrett mener dette må vurderes av forvaltningen og sees i sammenheng med øvrig tiltak og utvikling i smittesituasjonen.

Dagens forskriftsbestemmelse gjelder derfor i utgangspunktet frem til saken er rettskraftig avgjort. Ankefristen er 5. mars. Staten kan også vedta nye forskriftsbestemmelser som hytteeierne vil være bundet av.

les også Flere nordmenn har hytte i rød sone i Sverige: – Vi er mer eksponert for smitte i Norge

Hvis dommen ikke ankes, og det heller ikke gjøres forskriftsendringer, er det fra 6. mars ikke lenger et vilkår for karantenefritak at hytteeierne reiser til fritidseiendommen for strengt nødvendig vedlikehold, og ikke overnatter.

Heidi Furustøl appellerer til helseminister Bent Høie om ikke å anke dommen.

– I en pandemi har ikke staten alle fullmakter, men må akseptere innbyggernes grunnleggende rettigheter. Dommen er veloverveid, klok og modig, sier Furustøl.