KJENNER SEG IKKE IGJEN: Torstein Voksø Eek, medeier i restauranten Bass og EFFEF Østersbar i Oslo, er sterkt kritisk til helseministeren.

– Helseministeren bommer totalt

Restaurantnæringen tordner mot Høies forklaringer på de nye avstandsreglene. - Viser med all tydelighet hvor liten forståelse det er i HOD for hva en slik innskrenking faktisk betyr.

VG skrev i går at restaurant- og utelivsbransjen i Oslo fortviler over innskjerpingen av en-meterspresiseringen som trådte i kraft denne uken. De sliter med å forstå hvordan de skal overleve med den nye regelen.

Helseminister Bent Høie (H) sa til VG at serveringsstedet har oppfylt sin forpliktelse ved å sørge for at det er minst en meter mellom gjestene ved bordet.

– Så er det vi som gjester som må ta ansvar for også å holde avstand underveis. Er vi familie eller bor sammen, kan vi flytte nærmere hverandre, sa Høie.

Helseministeren forklarer bakgrunnen for presiseringen av kravene til serveringssteder.

– En opplevde at hvis en var en gjeng arbeidskolleger som skulle ut og spise, var bordet dekket som om det var en familie som kom på besøk, sier helseministeren.

Han sa også at kravet kan få økonomiske konsekvenser.

– Men alternativet for næringen er jo mye verre. Det er at vi mistet kontrollen på smitten og at serveringsstedene må stenge helt, sa han til VG onsdag.

Disse svarene falt ikke i god jord i restaurantnæringen.

UENIG: – Vi har tolket forskriften slik helseministeren presiserer hele veien, sier Karl-Axel Bauer, medeier i restauranten Lorry i Oslo. Foto: Jan Lilleby

40 prosent ned

– Stemmer det at dere «dekket bordene som om gjestene var i familie», slik helseminister Høie påstår?

– Nei, vi har tolket forskriften slik helseministeren presiserer hele veien. Derfor sørger vi for at det er minst én meters avstand mellom sitteplassene ved ankomst og bestilling. Bordplanen som ligger til grunn for booking på nett er også tilpasset disse reglene, slik at vi rent faktisk ikke kan ta imot flere mennesker enn reglene tillater. Vår samlede kapasitet er ned ca. 40 prosent som en konsekvens, sier Karl-Axel Bauer, medeier i restauranten Lorry i Oslo til VG.

Han får støtte fra Torstein Voksø Eek, medeier i restauranten Bass og EFFEF Østersbar i Oslo.

– Vi kjenner oss ikke igjen i denne påstanden. Vi har bedrevet aktivt opplysningsarbeid om smittevern og tolket regelverket delt av Næringsetaten og Oslo kommune. Vi har (også) hatt gjentatte kontroller og ikke fått bemerkninger på dette, sier Voksø Eek.

– Bommer totalt

Han merket seg også helseministerens uttalelse om at det godt kan tenkes at kravet får økonomiske konsekvenser.

– Hadde det vært noen form for empiri som kunne underbygge at et stort antall smittetilfeller stammet fra serveringsbransjen ville vi som samlet bransje selvsagt stilt oss bak disse radikale innskrenkningene, men nå er det ikke slik situasjonen er, sier Voksø Eek.

Ifølge Bass-eieren er det kun 2 prosent av smittetilfellene som ble sporet til utelivsbransjen i uke 40 i Oslo.

– Så helseministeren bommer totalt og viser med all tydelighet hvor liten forståelse det er i HOD for hva en slik innskrenking faktisk betyr. Nemlig at det ikke vil være noen serveringssteder å stenge ned, tordner han.

Lorry-sjefen deler bekymringen.

– Jeg forstår frustrasjonen i bransjen, spesielt når vi går inn i julebordsesongen. Det er ingen tvil om at kravet medfører store tapte inntekter for en bransje som sliter om dagen, sier Bauer.



NEDGANG: Kapasiteten på Lorry i Oslo er ifølge eier ned ca. 40 prosent.

– En rar påstand

– Opplever dere at gjester har opplevd ubehag ved å måtte be om større avstand ved bordet?

– Nei, jeg kjenner ikke til at noen har den erfaringen. Ingen hos oss vil reagere om gjester spør om mer avstand. Vi er et stort sted, med ca. 450 sitteplasser inne og ute over to etasjer, så plass har vi mye av, sier Bauer.

Heller ikke Voksø Eek har opplevd dette.

– Det er en rar påstand. Vi har ikke fått en eneste kommentar på dette siden gjenåpningen, sier han.

– Har dere ved noen anledninger brutt intensjonen i forskriftene, ved å la en gruppe som hadde reservert bord, sitte tett i tett som om de var i familie?

– De som reserverer bord og sitter med under én meters avstand skal være i samme husstand. Derfor stiller vi alle gjester dette spørsmålet og plasserer dem deretter. Jeg ser ikke grunn til å hevde at vi bryter loven når vi gjør det. Det må være greit, sier Bauer.

– Bruke hue

– Etter din oppfatning, er gjester flinke til å holde den avstanden som er satt av serveringsstedet i utgangspunktet?

– Ja, i stedet for å peke på jus og forskrifter, så bør politikerne heller oppfordre folk til å bruke hue hvis de skal ut å spise. Det er det vi gjør. Når gjestene opplyser om de er i familie eller samme husstand, så tror vi på det, sier han.

Gjester er som folk i bransjen, mener Bass-sjefen.

– De ønsker ikke å bli smittet, og har vært veldig flinke til å overholde smittevernregler på generell basis, etter vår erfaring, sier han.

Publisert: 15.10.20 kl. 23:34