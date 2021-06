SAKEN TAS OPP PÅ NYTT: Krimforfatter og tidligere etterforskningsleder Jørn Lier Horst mener at det ikke lenger er noen fellende bevis når saken mot Viggo Kristiansen tas opp igjen. Foto: Mattis Sandblad

Dette skjer videre med Baneheia-saken: − Det kommer til å bli vanskelig for retten

Viggo Kristiansen løslates etter å ha sonet i nærmere 21 år for Baneheia-drapene. Nå fortsetter etterforskningen for fullt, etter at straffesaken mot han ble gjenopptatt i februar.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tirsdag ble det bestemt av en enstemmig Høyesterett at Viggo Kristiansen løslates, 21 år etter at voldtektene og drapene fant sted i Baneheia.

Dette skjer dagen etter påtalemyndigheten ba om at Kristiansen slipper ut fra fengsel. De mener at han ikke lenger utgjør en slik fare for samfunnet at det trenger å vernes fra ham.

Ankeutvalget viste til at Kristiansen uansett vil bli løslatt om kort tid fordi han snart har sonet ferdig dommen fra år 2002.

– Det lå jo veldig i kortene, det som er litt overraskende er at statsadvokaten har snudd og innstilt på løslatelse, sier krimforfatter og tidligere politietterforsker, Jørn Lier Horst, til VG som en kommentar på nyheten.

Viggo Kristiansen har hele tiden hevdet uskyld etter han ble dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand, og i februar besluttet Gjenopptakelseskommisjonen at saken skal tas opp på nytt.

LØSLATES: Tirsdag ble det kjent at Viggo Kristiansen løslates fra fengselet, nærmere 21 år etter han ble dømt for drapene i Baneheia. Foto: Fridtjof Nygaard/VG

Siden dommen falt har det vært en gryende usikkerhet rundt DNA-analysen som ble brukt for å bevise at det var to gjerningsmenn i Baneheia. I tillegg tyder Kristiansens mobiltrafikk fra drapskvelden på at han ikke befant seg på drapsstedet, ifølge en analyse fra Telenor.

– Nå går etterforskninga si gang. det er forespeilet at det vil vare fram til høsten, og først da når politiet er ferdige med sine nye undersøkelser, så vil det bli tatt stilling til om påtalemyndighetene vil gå for en ny sak, eller innstille på frifinnelse, sier Lier Horst.

– Hva tror du blir resultatet av etterforskningen?

– Det er et åpent spørsmål synes jeg. DNA- og telefonbeviset står ikke like sterkt nå som det gjorde da han ble dømt, så det er vanskelig, og det kommer til å bli vanskelig for retten også, sier krimforfatteren.

– Men det er jo ingen fellende bevis slik saken står nå, legger han til.

Kan ha skjedd «en forferdelig justisfeil»

Professor i strafferett ved Politihøgskolen, Morten Holmboe, understreker at det har stor prinsipiell betydning om hvorvidt gjenopptakelsen av saken ender med domfellelse eller frifinnelse.

– Nå er saken på påtalemyndighetens bord inntil videre, og jeg forstår det slik at de gjennomfører etterforskningen med full styrke, sier han til VG.

Han ønsker ikke å forholde seg til selve skyldspørsmålet, men forteller at etterforskningen kan gå flere veier.

– Dersom det skulle bli domfellelse som ender med fengsel er dommen i praksis ferdig sonet, og det blir neppe aktuelt å sette ham inn for tre måneder. Skulle han bli funnet skyldig og dømt til forvaring, kan det bli annerledes, sier professoren.

Det siste alternativet er imidlertid det som medfører de største konsekvensene:

– Skulle det bli frifinnelse så har det skjedd en forferdelig justisfeil, og det vil generere et betydelig erstatningskrav, sier Holmboe.

POLITIJURIST: Morten Holmboe er professor ved Politihøgskolen, og har en doktorgrad i strafferett. Foto: POLITIHØGSKOLEN

Før politiet er ferdig med etterforskningen er det imidlertid usikkert om det blir noen ny rettsak knyttet til Kristiansen og Baneheia-drapene.

– Hvis påtalemyndigheten mener at Kristiansen er skyldig, og at straffeskylden kan bevises, blir det ny hovedforhandling i lagmannsretten med full bevisføring. Hvis påtalemyndigheten vil innstille på frifinnelse, kan den foreslå at lagmannsretten frifinner uten ankeforhandling, sier Morten Holmboe.

– Men det kan også bli en ny rettssak der påtalemyndigheten og Kristiansen legger ned felles påstand om frifinnelse, legger han til.

Flere enn halvparten frifinnes

Siden 2004 har 191 av 351 sakene som ble åpnet igjen av Gjenopptakelseskommisjonen endt i frifinnelse, noe som utgjør litt over 54 prosent.

I fjor mottok kommisjonen 200 begjæringer om gjenopptagelse av dommer, og av disse ble kun 37 gjenåpnet. 18 av disse var NAV-saker etter den såkalte trygdeskandalen der man oppdaget at regelverket hadde blitt praktisert feil og flere derfor blitt uskyldig dømt.

– En stor andel av sakene som gjenåpnes av kommisjonen er begrunnet med at det etter rettskraftig dom har vist seg at den domfelte var utilregnelig på handlingstiden, slik at han ikke kunne idømmes straff, heter det i Kommisjonens årsrapport fra 2019.

Selv om flesteparten av sakene som gjenåpnes ender i frifinnende dom, så finnes det flere eksempler på at domfelte har blitt dømt på ny. Drapet på Kristin Juel Johannessen (12) i Vestfold, som skjedde året før Baneheia-drapet, er et eksempel på en gjenåpnet sak som endte i domfellelse.