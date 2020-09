Denne vesle afghanske gutten sto i nærheten da noe som inneholdt gass eksploderte. Han fikk brannskader i ansiktet. Foto: Gisle Oddstad

Norge sender kriseteam til Moria

Hellas har bedt Norge om hjelp i Moria. Et team på 25 personer blir sendt ned for å bistå.

– Regjeringen har i dag besluttet å sende ned et team for å bidra etter brannen i Morialeiren. Det er en forferdelig situasjon der, forteller barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til VG.

Det har brent i store deler av den beryktede flyktningleiren Moria på den greske øya Lesbos siden onsdag, og leiren er i ruiner.

– Vi er i en situasjon der det er stort akutt behov for denne typen kompetanse. Dette teamet har vi her, og det sender vi, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad forteller om teamet som nå skal til Hellas for å bistå. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

Omtrent 13.000 migranter og asylsøkere har hatt tilhold i Morialeiren på den greske øya Lesbos, og tidligere denne uken ble det avdekket coronavirus i befolkningen.

– Kombinasjonen av migrasjon og pandemi gjør dette til en eksepsjonelt krevende situasjon, sier Hellas' migrasjonsminister Giorgos Koumoutsakos.

Natt til onsdag brøt det ut branner i leiren, og torsdag blusset det opp nye voldsomme branner.

Greske myndigheter hadde fra før erklært fire måneders unntakstilstand på øya, på grunn av økende konflikt mellom asylsøkere resten av innbyggerne.

Flyktningeleiren i Moria på Lesbos i Hellas brant natt til onsdag 9 september 2020 mer eller mindre til grunnen. Foto: Gisle Oddstad

9. september mottok Norge en anmodning fra greske myndigheter om bistand.

Allerede dagen etter ble det besluttet å sende 25 leger, sykepleiere og logistikkpersonell. Teamet reiser tidlig neste uke.

– Det er det samme teamet som ble brukt i Nord-Italia i vår, og under ebolautbruddet i Kongo i fjor. De har stor kunnskap i å bistå i krisesituasjoner, og er i beredskap 24/7, sier Ropstad.

Nybø legger til at dersom det kommer ønsker fra greske myndigheter om ting som ulltepper og klespakker vil det også bli sendt ned.

– Vi har dette materiellet som et beredskapstiltak i tilfelle vi får veldig mange asylsøkere, så derfor kan vi raskt sende det ut. Vi er beredt på å bidra med andre ting dersom greske myndigheter ber oss om det, forteller næringsministeren.

Det å sende helsepersonell til Lesbos vil ikke gå utover norsk beredskap. Det er Ropstad helt klar på.

– Kapasiteten til norske sykehus vil ikke bli svekket. Det er 25 personer som skal bidra, og de kommer fra sykehus i hele landet. Betydningen for sykehus i Norge vil være liten, men for de i Hellas vil være veldig stort.

Teamet skal støtte det lokale helsevesenet i området, og de som reiser er under ledelse av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB), støttet av Helsedirektoratet.

Mange av de som bor i leiren har mistet alt de eier. Foto: Gisle Oddstad

I første omgang er det norske teamet bedt om å bistå i to uker.

– Dersom Hellas ber om forlengelse av det oppdraget vil vi ta stilling til det når den anmodningen kommer, sier Nybø.

Hvor mye det vil koste å sende de ned er ikke avklart, men statsrådene forteller at det er jobbet med å frigi midler.

– Kjernen i dette er at vi har valgt å opprette et slikt team. Vi har det nettopp for å kunne bruke til slike ting. Dette er en ekstraordinær situasjon, og de har bedt om hjelp, sier Ropstad.

Publisert: 10.09.20 kl. 18:06