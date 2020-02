ISOLATROM: Dette er et isolatrom på Oslo universitetssykehus. Det står klart i påvente av et covid-19 smittetilfelle i Norge. Foto: Anders Bayer/OUS

Bedrifter pålegger karantene etter Kina-retur

Flere personer har tatt kontakt med Folkehelseinstituttet etter å ha blitt bedt av arbeidsgiver om å holde seg hjemme etter at de har kommet fra Kina. En bedrift pålegger ansatte 14 dagers hotellkarantene.

I midten av desember 2019 ble et nytt coronavirus påvist i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Ifølge Verdens helseorganisasjons (WHO) seneste oppdatering er nå over 43.000 mennesker smittet av viruset globalt.

Dette coronaviruset kalles nå covid-19 av WHO. Her kan du lese om myter og fakta om coronaviruset.

1.018 mennesker har omkommet på grunn av viruset globalt. Bare to personer utenfor fastlands-Kina har dødd av virussmitten. De kommer fra Hongkong og Filippinene, men begge var blitt smittet i Kina.

Alle testet negativt

Tirsdag publiserte Folkehelseinstituttet nye tall på antall personer testet for covid-19 i Norge.

De har testet 58 personer og alle testene har vært negative. Det vil si at ingen av personene testet i Norge har infeksjon med viruset.

Overlege ved FHIs avdeling for smittevern og vaksine, Tone Bruun, forteller til VG at de har fått høre om personer som har blitt bedt om å holde seg hjemme av arbeidsgiveren sin etter de har vært i Kina.

Bruun er klar på at de stort sett ikke anbefaler noen form for karantene, når en person ikke viser tegn til symptomer.

– Vi mener at friske personer som har vært i Kina uten å ha hatt nærkontakt med syke, fritt kan bevege seg rundt i samfunnet. De som har hatt nærkontakt med bekreftede tilfeller anbefaler vi en form for hjemmekarantene.

– Hva anbefaler dere bedrifter å gjøre hvis en ansatt har vært i Kina?

– Ta en prat med den det gjelder, hvis det er mange på arbeidsplassen som er bekymret. De som har vært i Kina regnes i utgangspunktet for å ha lav risiko for å være smittet dersom de ikke har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, sier Bruun.

Han presiserer at spredningen av viruset skjer først og fremst via personer som har symptomer.

– Personer som har vært i Kina og får symptomer på akutt lufteinfeksjon bør kontakte lege, sier hun.

Ellers gjelder de generelle rådene som god håndhygiene og hostehygiene, som er viktige uansett, spesielt i disse influensatider. Sjekk rådene fra Folkehelseinstituttet.

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom sier at de ikke har fått noen lignende hendelser fra arbeidstagere som har blitt bedt om å holde seg hjemme fra arbeid.

– Vi anbefaler våre medlemsbedrifter å følge myndighetenes råd når det gjelder håndtering av coronaviruset, dersom de skulle oppleve tilfeller av det.

– Stopper ikke-kritisk reising

– Kina er et stort marked for Ericsson og vi har også produksjonsvirksomhet der for det asiatiske markedet vårt. Det er en viktig del av Nordøst-Asia-virksomheten vår og vi har et stort kontor i Kina, sier Jan Christian Hole, daglig leder for Ericsson Norge til VG.

– Jobber det norske Ericsson-medarbeidere i Kina?

– Jeg er ikke kjent med at det jobber norske medarbeidere fast på kontoret i Kina. Men vi er et globalt selskap, så ressurser fra Ericsson ferdes jo inn og ut av det kinesiske fastlandet, sier han.

Hole sier at selskapet stoppet all ikke-kritisk reisevirksomhet til Kina for sine ansatte da utbruddet ble kjent i januar. Ericsson beslutte også å ikke delta på den store mobil-konferansen i Barcelona forrige uke.

14 dager på hotell

Han sier de for øvrig vil vi følge myndighetenes råd dersom det skulle være behov for å hente noen til Norge fra Kina så lenge dette viruset er aktivt.

– Hvilken beredskap har dere for ansatte som kommer fra Kina til Norge?

– Dersom man må reise til Norge fra Kina så vil personen bli iført to ukers karantene. Det innebærer at personen må oppholde seg på hotellrommet i to uker før han eller hun får ta kontakt med kunder, partnere eller kolleger, sier Hole.

– Har dere fått besøk fra Kina etter utbruddet?

– Nei, vi har ikke hentet noen til Norge i den perioden, sier Hole.

Stengte kontoret

Victoria Braathen er ansvarlig for Kina-markedet for Sjømatrådet og jobber normalt på kontoret i Shanghai, sammen med to lokale medarbeidere.

Hun følger nå Sjømatrådets Kina-arbeid fra Sjømatrådets hovedkontor i Tromsø etter at de besluttet å stenge kontoret i slutten av januar.

– Jeg var på ferie da det ble besluttet å midlertidig stenge kontoret. For meg betydde dette at jeg ikke dro tilbake til Kina, sier Braathen til VG.

Hun sier anbefalingen om å stenge kontoret kom fra lokale myndigheter. De lokale ansatte har fått forlenget ferie og/eller har hjemmekontor.

– Ser frem til å dra tilbake

Braathen sier det ikke var aktuelt å teste seg etter at nyheten om virusutbruddet kom.

– Nei, vi følger myndighetenes retningslinjer i denne saken. Jeg planlegger dessuten å dra tilbake til kontoret i Kina rett over kommende helg.

– Er du ikke redd for å bli smittet?

– Vi følger alle lokale råd og anbefalinger om smittevern og beredskap. Til tross for forholdene ser jeg frem til å returnere til Kina, også håper vi at markedet så snart som mulig er tilbake til normalen slik at dagligliv og handel kan fortsette, sier hun.

Telenor er et internasjonalt konsern med stort utenlandsengasjement. De opplyser at de ikke har medarbeidere i Kina.

– I Østen har vi kontorer i Bangladesh, Pakistan, Malaysia, Myanmar og Thailand, men ingen i Kina, sier Tormod Sandstø, informasjonssjef i Telenor til VG.

Han sier de likevel følger med på situasjonen.

– Generelt følger vi alle reiseråd sendes ut fra lokale og norske myndigheter, sier han.

Alle kinesiske havner er åpne, bortsett fra Wuhan havn. Blant annet er flere cruiseskip satt i karantene etter virusutbruddet.

Norges Rederiforbund sier til VG at de ikke har innført hjemmekarantene for sine ansatte som har vært på arbeid i Kina. De ber sine ansatte om å følge myndighetenes retningslinjer som legges ut på forbundets hjemmeside.

Publisert: 13.02.20 kl. 18:09

