VERST RAMMET: Nå går antall smittede i Lombardia-regionen i Nord-Italia ned.

Italiensk avis: Antall nye smittede i Lombardia går ned

Italia er Europas mest coronarammede land. For første gang går antall nye smittede i regionen Lombardia ned, ifølge avisen La Stampa.

Italia har nå i realiteten vært i en smitte-lockdown i tre uker, med i all hovedsak stengte butikker, barer og restauranter og folk har blitt nektet å forlate hjemmene sine med unntak av helt nødvendige ærend.

Og nå ser altså tiltakene ut til å virke, for antall nye smittede går ned. I tillegg er rekordmange italienere erklært friske, melder Reuters.

– Vi ser nå en graf som ikke lenger stiger som en oppoverbakke. Den har flatet ut, og dette er noe vi registrerer med stor interesse og med stort håp, sier Lombardias president Attilio Fontana til avisen La Stampa.

Over 100.000 smittede

Ifølge VGs tall er nå 101.739 smittet i Italia, mens 11.591 er registrert døde av covid-19.

Mandag var det 1590 italienere som ble erklært friske etter å ha vært smittet av viruset. Det er det høyeste antallet siden pandemien brøt ut i Italia, ifølge La Stampa.

– Antallet som har fått påvist smitte går ned, på tross av at vi tester like mange som vi har gjort de siste dagene. I tillegg er antallet som trenger intensivbehandling, ikke like høyt som ved begynnelsen av forrige uke, sier Franco Locatelli, som leder det italienske helsedirektoratet.

