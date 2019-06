Abbasi-søsknenes advokat: – De har vært under konstant overvåkning

Afghanistan nektet å ta imot Abbasi-søsknene fordi de kom uten moren, sier Afghanistans ambassadør til NRK. Advokat Erik Vatne forteller at søsknene er utslitt etter de siste døgnene.

– Det har vært en slitsom og vanskelig opplevelse for dem. De har forklart at de har vært under konstant overvåkning av politiet hele tiden, og at politiet har vært inne på rommet hos dem hele veien, sier han til VG.

Senest mandag ettermiddag trodde søsknene at de skulle sendes til Kabul, men like før midnatt opplyste politiet at uttransporteringen var stanset, fordi afghanske myndigheter har sagt nei til å ta imot de tre.

Like før klokken 17 tirsdag ettermiddag landet søsknene på Gardermoen.

Politiets Utlendingsenhet (PU) understreker at det er normalt med vakthold under slike transporteringer.

– Det er vanlig at politiet har vakthold under tvangsreturer og det har det også vært i denne saken, sier politiinspektør Svein Arne Hansen.

Etter at de tre søsknene kom tilbake til Norge tirsdag ble de gjenforent med moren på sykehuset. Med til sykehuset var blant annet stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV), som var til stede på vegne av familiens støttegruppe i Trondheim.

– Det har vært en forferdelig tøff opplevelse for dem – og for min egen del. Ingen skal måtte utsettes for det de har blitt utsatt for, sier han til VG onsdag morgen.

– Man kan selv tenke seg hvor tøft det er å bli skilt fra sin mor, og få beskjed om at hun skal tilbake i Norge og du videre til Afghanistan. For å si det mildt: Det er ikke greit.

Ambassadør: Fikk ikke komme uten mor

Det var lørdag morgen at moren i Abbasi-familien og hennes tre barn Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16) ble hentet av politiet. Senere ble de satt på et fly som skulle ta dem til Afghanistan via Istanbul.

Av helsemessige årsaker ble moren returnert til Norge mandag. Søsknene fikk imidlertid beskjed om at de ville bli sendt videre til Kabul.

Sent mandag kom kontrabeskjeden: Politiet stanset uttransporteringen, fordi Afghanistan sa nei til å ta dem imot. Ifølge Afghanistans ambassadør til Norge, Shukria Barakzai, skal årsaken ha vært at moren ikke var med søsknene. Det sier hun til NRK.

Politiets utlendingsenhet (PU) har så langt ikke avkreftet eller bekreftet om dette var grunnen til at afghanske myndigheter sa nei til å ta imot tre søsknene.

Heller ikke Justisdepartementet eller UD, har så langt besvart VGs spørsmål.

PU-sjef Jørgen Olafsen sa tirsdag at de valgte å gjennomføre utsendelsen ettersom de ikke fikk innsigelser fra afghanske myndigheter.

Afghanske myndigheter ble varslet om tvangsreturen av Abbasi-familien, men de ga ingen aksept på forhånd. Det er heller ikke vanlig å få en slik bekreftelse fra afghanske myndigheter, opplyste PU i en pressemelding tirsdag.

Vil be om oppholdstillatelse

Advokat Erik Vatne snakket sist med søsknene tirsdag kveld.

Onsdag vil de igjen møte moren sin på sykehuset, før de etter planen vil reise videre til Trondheim i ettermiddag.

– De er ikke lenger under overvåkning. Signalet fra politiet er at de ikke har til hensikt å drive noen form for kontroll over dem nå, sier advokat Vatne.

Onsdag ettermiddag klokken 17 vil det bli holdt en støttemarkering for familien i Trondheim.

Blant dem som deltar er Åge Aleksandersen og biskop Ragnhild Jebsen i Nidarosdomen. I tillegg vil Rosenborg-profil Tore Reginiussen, som har engasjert seg i saken, levere et budskap via video. Også Haltbrekken vil reise til Trondheim for å vise sin støtte.

– Familien vil bli værende i Trondheim. Når familien har fått litt tid til å komme seg, vil vi begynne å jobbe for å få på plass oppholdstillatelse. Dette vil ikke skje før om en dag eller to, sier advokaten som understreker at familien trenger ro.

