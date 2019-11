Mann (54) dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona

En mann fra Harstad er dømt for drapet på Houda Lamsaouri i april 2018, og for å ha etterlatt datteren i hjelpeløs tilstand.

For mindre enn 10 minutter siden

Agder lagmannsrett kommer dermed til samme konklusjon som Aust-Telemark tingrett.

Det var NRK som først omtalte saken.

Mannen har objektivt erkjent å ha forårsaket ekskonas død, men erkjente ikke strafferettslig skyld.

Barnet til Lamsaouri var 17 måneder gammel og befant seg i leiligheten da moren ble funnet død. 54-åringen ble dømt til å betale erstatning til datteren for tap av forsørger, og i oppreisning.

Foranledningen til drapet var en konflikt mellom mannen og ekskona om en barnefordelingssak, der det ble bestemt at Lamsaouri skulle få foreldreansvaret for datteren alene.

VG har tidligere skrevet at mannen i retten har forklart at han mente dette var urettferdig, og at han i den forbindelse dro hjem til Lamsouri på Notodden.

Han har erkjent å ha tatt seg inn i leiligheten, selv om hun gjorde motstand, og at han tok kvelertak på henne til hun ikke lenger gjorde motstand.

Lamsouri hadde tidligere anmeldt mannen for vold og trusler. Houda Lamsaouri hadde også søkt beskyttelse på krisesenter og flyttet unna mannen på en skjermet adresse.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 18.11.19 kl. 13:47

Mer om