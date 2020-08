KAN KOMME LYN OG TORDEN: Forrige tirsdag ble Oslo rammet av et voldsomt lyn- og tordenvær. Illustrasjonsfoto. Foto: Håkon Mosvold Larsen/SCANPIX

Ber folk på Sør- og Østlandet forberede seg: – Kan komme ganske kraftige tordenbyger

Det ligger an til å bli en våt start på helgen. Meteorologene varsler lokale oversvømmelser enkelte steder.

Styrtregnvarselet gjelder for Agder og Østlandet sør for Mjøsa fra fredag morgen.

– Det er stor usikkerhet knyttet til plasseringen på bygene og hvor kraftige de blir. Men det er potensiale for at det danner seg kraftige byger - og at de legger seg på linje og treffer samme sted etter hverandre sånn at det kan bli enormt mye på et sted, sier vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes.

Hun forteller at meteorologene vurderer forløpende utover dagen og kvelden om det vil være behov for å oppjustere behovet til oransje nivå.

– Vi varsler når bygene kan bli kraftigere enn normalt og det kan føre til konsekvenser for folk. Pass på at vannet har flere steder å renne unna, og sjekk nedbørskartet når du våkner. Kanskje trenger du ikke kjøre bil akkurat når bygen inntreffer, råder meteorologen.

Styrtregnvarselet innebærer også at det kan forekomme lyn, torden og hagl.

– Om det blir like mange lynnedslag som sist uke er ikke sikkert, men enkelte steder vil man nok kunne oppleve det kraftigere, sier hun. 14. august registrerte meteorologene over 19.000 lyn i Sør-Norge.

Nord-Norge slipper unna det kraftigste regnet i førsteomgang, men det er ventet at været vil flytte seg oppover fra Sør-Norge.

– De kan vente seg en skiftende værtype i helgen, men ikke like kraftige regnbyger.

VÅT FREDAG: I Agder og på Østlandet sør for Mjøsa er det ventet kraftige byger fredag. Foto: Varsom.no

Vannstanden kan stige brått

Meteorolog Lillian Bergheim i Storm Geo forklarer at styrtregnet kommer som følge av et kraftig lavtrykk i nærheten av Storbritannia. Det er torsdag ikke ventet så store nedbørsmengder, men på fredag kommer en ny front:

– Den kommer inn over Sør- og Østlandet, med muligheter for ganske mye regn og kraftige regnbyger på kort tid. Det er fortsatt variasjoner i hvor mye nedbør som kommer, men det er faktisk mulighet for opp mot 20–30 millimeter på bare seks timer, sier Bergheim.

Hun oppfordrer folk til å holde seg unna flomutsatte områder, som bratte skråninger eller elver med stor vannføring – fordi vannstanden brått kan stige.

– Det er nok fare for lokale oversvømmelser. I tillegg kan det komme ganske kraftige tordenbyger, påpeker meteorologen.

Bergheim anslår at det i Agder og Telemark vil komme mest regn i perioden mellom klokken 06 på morgenen og frem til 16–17-tiden på ettermiddagen. På Østlandet vil det begynne og slutte litt senere.

I helgen roer det seg på Sør- og Østlandet.

– Men ikke for Vestlandet, der blir det verre. Det blir og mye regn der i morgen, men ikke de samme mengdene. Men vestlendingene får nok ganske mye regn på lørdag, sier meteorologen.

Tok fyr i transformatorstasjon

På Vestland og Møre og Romsdal inntraff uværet allerede onsdag. På Bjorli, som ligger i Innlandet fylket nær grensen til Møre og Romsdal kom det over 20 millimeter regn på én time, opplyser Moxnes. På Sunndalsøra tok en transformatorstasjon fyr kort tid etter et stort lynnedslag. Hydro var dermed uten strøm i omkring en time.

– Det er nærliggende å tro at brannen skyldtes lynnedslaget siden det skjedde rett i forkant, og det er høyspentmaster som tiltrekker seg lynet der, men brannårsaken er ikke sikker, sier vaktleder Paul Ola Vestre i Møre og Romsdal 110- sentral.

Publisert: 20.08.20 kl. 12:20

