23 forskere og leger ut mot Tegnell – ville ha tiltak som i Norge

23 svenske leger og forskere hevder at Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnells coronastrategi er feilslått, og sier de har ønsket tiltak som i de andre nordiske landene.

I et debattinnlegg i den svenske avisen Expressen går 23 leger og forskere til frontalangrep på Tegnell, og hevder hans strategi for å få kontroll over coronaviruset ikke er vellykket.

De sammenligner Sverige med nabolandene Danmark, Finland og Norge, hvor antall dødsfall, innleggelser og smittede er langt lavere.

Ifølge VGs oversikt har 5370 coronasmittede personer mistet livet i Sverige til nå. Til sammenligning har Danmark registrert 605, Finland 328 og Norge 250 dødsfall på samme tidspunkt.

Sverige har langt flere dødsfal per 100.000 innbyggere enn de andre nordiske landene.

Her kan du se VGs oversikt over coronasituasjonen i Norden.

Gruppen skriver videre at de, og andre, har ønsket å innføre tiltak basert på vitenskaplige evidens og erfaringer andre land har gjort seg under pandemien.

– Hva har våre nordiske naboer gjort? De har blant annet stengt restauranter og andre samlingslokaler, de har gjennomført omfattende testing, de har gjennomført konsekvent smittesporing, og de har isolert smittedes nærkontakter, handlinger vi har diskutert og argumentert for i våre artikler, skriver forskerne, før de legger til:

– Når Anders Tegnell hevder våre forslag ikke er «fornuftige» og «gjennomførbare» underkjenner han samtidig innsatsen som Norge, Danmark og Finland på et vellykket vis har gjennomført.

Mener Sverige bør innføre munnbind

Forskerne og legene anerkjenner at effekten av bruken av munnbind har vært uklar, men legger til at de nå ser at nytten ved bruk er stor nok til at det burde innføres på offentlige steder. Samtidig påpeker de at WHO nå anbefaler munnbind.

De legger til at dette ikke behøves i nabolandene, da smittespredningen er lav nok der, men legger til at Sverige – med flere enn tusen nye registrerte tilfeller hver dag – burde bruke munnbind som et viktig grep i smittebekjempelsen.

– Et slikt tiltak er ikke bare «fornuftig», men også i høyeste grad «gjennomførbar», skriver de.

Samtidig viser en studie fra Karolinska institutet i Sverige at flere enn tidligere antatt kan være immune.

Forskerne hevder dobbelt så mange kan ha utviklet immunitet gjennom t-celler – som er hvite blodceller spesialisert på å gjenkjenne virus – enn antistoffer.

– Studien gir grunn til forsiktig optimisme, sa forsker ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, til VG tidligere.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Tegnell. I et svar til VG viser Henrik Josephson i Folkhelsomyndigheten til de kommende pressekonferansene torsdag og tirsdag.

Publisert: 01.07.20 kl. 19:14

