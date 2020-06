SAVNET I FJELLET: Polske Maja Justyna Herner (25) forsvant etter å ha lagt ut på en fjelltur i Ørsta i 2018. Foto: Privat / Politiet

Plutselig ser Håvard en rosa såle i bekken i bratthenget

Håvard (29) var på treningstur da han fant levningene etter det som trolig er den polske kvinnen som har vært savnet i fjellet ved Ørsta siden 2018.

21. november 2018 la Maja Justyna Herner (25) ut på fjelltur i Ørsta. Den polske kvinnen kjørte bilen sin opp en grusvei fra sentrum og parkerte på parkeringsplassen på vei opp mot fjellet Nivane.

Nivane er et av tre fjell som omkranser Skåla, et populært turområde for folk i Ørsta og tilreisende fotturister.

Denne måneden, halvannet år og to vintre etter at kvinnen forsvant, ble levninger av 25-åringen funnet i den stupbratte fjellsiden som vender mot Ørsta sentrum.

5. juni fant en lokal mann en sko og en sokk med benrester i fjellsiden nedenfor Nivane. Funnet ble DNA-testet og tidligere denne uken ble det bekreftet at levningene tilhørte den savnede kvinnen.

FRA NIVANE: Dette motivet er tatt fra toppen av fjellet ved Nivane, i området der levningene etter den polske kvinnen ble funnet. Foto: Håvard Myklebust

Men dette funnet kunne ikke stadfeste hvor Herner hadde forulykket.

– Det er fremdeles åpent hvor Herner har vært i fjellet. Det ble tidlig slått fast at funnstedet ikke kunne være selve ulykkesstedet. Politiet har derfor gjort flere søk, men uten at det er gjort flere funn, opplyser stabssjef Kenneth Sætre ved Møre og Romsdal politidistrikt til VG tidligere i uken.

Skimtet en rosa gjenstand

Torsdag denne uken ble det gjort et nytt funn i nærheten av fjellterrenget der de fant de første levningene. Det var Ørsta-mannen Håvard Myklebust (29) som oppdaget levningene.

– Jeg gikk ned fra platået på toppen av Nivane. Det var en bratt side som vender mot Ørstafjorden. Da jeg gikk nedover skimtet jeg en rosa gjenstand som stakk opp fra en bekk. Jeg så ikke med en gang hva det var, men da jeg kom nærmere så jeg det var en sko med rosa såle, sier Myklebust til VG.

Politiet har i ettertid bekreftet at skoen var av samme type som Herner hadde på seg da hun la ut på den skjebnesvangre fjellturen i 2018.

29-åringen var klar over at det var gjort et annet funn av kvinnen i dette området og hadde dette i tankene etter funnet.

– Ca 30 meter fra skoen så jeg det som trolig var levninger av et menneske. Etter det kontaktet jeg umiddelbart politiet, sier han.

FJELLVANT: Håvard Myklebust er en aktiv fjellmann og fotograf og har ferdes mye i fjellene ved Ørsta. Foto: Privat

Siste sikre observasjon

Håvard Myklebust er en aktiv fjellmann og fotograf og har ferdes mye i disse fjellene. Og i likhet med mange folk i kommunen meldte han seg som frivillig like etter at Maja ble meldt savnet november 2018.

Kvinnen hadde forsvunnet området rundt Skåla som er et turområde i fjellet overfor Ørsta, på Sunnmøre. Tre topper omkranser Skåla, Nivane, Saudehornet og Vallahornet.

– Dette er svært populært turområde hele året. Det går en grusvei fra sentrum der man kan kjøre til en parkeringsplass på veien opp til Skåla. Etter parkeringsplassen går det sti oppover mot toppene, sier Myklebust.

Det var på denne parkeringsplassen bilen til den polske kvinnen ble funnet i november 2018. Spørsmålet var hvor hun hadde gått?

Den siste sikre observasjonen av Herner var i Skålavegen i Ørsta 21. november 2018, men politiet kan plassere telefonen hennes svært høyt oppe i terrenget, høyere enn utsiktspunktet Vallahornet, som ligger 830 meter over havet.

BRATT: Det var i denne fjellsiden, ovenfor Ørsta sentrum at Håvard Myklebust fant levninger etter en kvinne. Foto: Håvard Myklebust

Tok en annen vei ned

Håvard Myklebust og andre folk som har vær treningsturer og gåturer i disse fjelltraktene har helt siden den polske kvinnen forsvant holdt øynene åpne i håp om å finne henne.

Og torsdag denne uken skjedde det.

– Jeg var ute på treningstur og gikk opp veien til Nivane, som ligger akkurat 1000 meter over havet. Klokken var rundt 21.30 da jeg var på toppen.

På grunn av noen større snøflekker tok han en annen vei ned enn han pleier. Han var ekstra oppmerksom fordi dette var området der skoen hennes ble funnet et par uker tidligere, sier han.

– Jeg gikk nedover og tenkte på hvor hun kunne ha falt her. Jeg gikk da mot et bratt gjel litt lenger vest for det første funnstedet.

Politiet: Trolig fallulykke

Dersom hun hadde falt her ville hun havne i dette v-formede gjelet, vurderte han. Nå er han på ca 750–800 høyde, rundt 200 meter under platået på toppen av Nivane.

Det var da Myklebust så skoen – og litt etterpå: levningene av et menneske.

– Det er svært bratt terreng der hun lå. I følge politiet tyder alt på at hun var utsatt for en fallulykke, sier han.

LETEAKSJONEN: Det er mange som har deltatt i leting etter den savnede polske kvinnen. Dette bildet er fra 24. november 2018. Foto: Ørsta Røde Kors

Yngve Skovly, leder ved retts- og påtaleenheten ved Møre og Romsdal politidistrikt, sier de er meget sikre på at disse siste funnene stammer fra den polske kvinnen.

– Vi har ikke ennå fått DNA-svar på de siste funnene. Men vi fant et nøkkelsett der som passet til bilen hennes. Vi er så sikre som det går an å være uten å ha fått endelig bekreftelse, sier han.

Søker etter flere levninger

Han sier videre at det bratte terrenget på funnstedet styrker hovedhypotesen at hun har falt.

Håvard Myklebust håper man nå kan sette punktum for saken.

– Jeg håper dette er et gjennombrudd og at familien og de pårørende får de svarene de har ventet på.

Men selv om de er svært sikre på at de har funnet kvinnen, sier Skovly at de ikke er ferdige med søk i saken.

– Det er ikke alt av levninger som er funnet og det vil fortsatt bli foretatt søk i området.

Publisert: 21.06.20 kl. 22:49

