Tom Hagen skal være en systematisk mann og hadde et spesielt forhold til notatbøkene sine, får VG opplyst. Her er han fotografert utenfor boligen sin i Sloraveien. Foto: Tore Kristiansen

Opplysninger til VG: Politiet jaktet Tom Hagens notatbøker

I årevis har Tom Hagen skrevet detaljerte notatbøker. Politiet har lett etter dem i håp om at de kan gi svar i drapsetterforskningen.

Nå nettopp

VG får opplyst at jakten på Tom Hagens notatbøker har vært en del av den hemmelige etterforskningen av den nå drapssiktede 70-åringen.

Ifølge VGs opplysninger har politiet blitt kjent med følgende:

Tom Hagen har gitt uttrykk for å være er en systematiker og taktikker av rang. Et av hjelpemidlene er hans egne notatbøker, der han daglig har skrevet ned sine tanker og strategier. Flere personer har også fortalt til politiet at han pleide å notere flittig i bøkene.

40 år med system

Tom Hagen har selv forklart til folk rundt seg om hvilket forhold han har til de tjukke notatbøkene, som han har hatt i mange eksemplarer.

Han har jobbet etter systemer og har gjort det i 40 år. Alt han driver med går på å løse oppgaver etter et bestemt system, har VG fått forklart.

Ifølge VGs opplysninger har politiet lest noen av notatbøkene. De har ønsket å få innsyn i alle fordi de har ment at de kan være et bidrag til å kartlegge hans liv i detalj.

Lette flere steder

VG får opplyst at politiet blant annet har lett etter notatbøkene hjemme hos Hagen, på hytta og arbeidsplassen hans.

Ifølge VGs opplysninger hadde politiet fra starten liten tro på at Tom Hagen ville innrømme noen eventuell delaktighet i konas forsvinning, dersom han ble konfrontert med mistanken mot ham i et avhør.

Det var en av grunnene til at politiet mente det var nødvendig å ta i bruk skjulte etterforskningsmetoder, som telefonavlytting og romavlytting, for å høre om Hagen eventuelt ville betro seg overfor andre, eller snakke om forsvinningen for seg selv i sitt eget hjem.

Planlagt over tid

Politiet har siktet Tom Hagen for drap, fordi de mener han enten alene, eller sammen med andre har drept henne eller medvirket til drapet. De mener drapet har vært planlagt over tid, og har bygget en indisierekke med tekniske og taktiske spor. Tom Hagen nekter straffskyld, og avviser å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Politiet mener et sentralt funn er Tom Hagens DNA i boligen som de mener kan knytte ham til forsvinningen. De har funnet biologiske spor fra Anne-Elisabeth Hagen på en gjenstand som angivelig har betydning for saken. Onsdag denne uken ble han fengslet i fire uker.

Retten mente det også var sannsynlig at det har vært flere involverte i saken. Retten viste til at Anne-Elisabeth Hagen har blitt flyttet fra boligen, står det i fengslingskjennelsen.

Videre viser tingretten til flere dokumenter som den mener «viser noe av den profesjonalitet som har vært påkrevd».

Særdeles magert

VG har lagt frem opplysningene i denne saken for politiet, uten å få svar. Politiet har tidligere sagt at de per nå har lite å gå ut med, og at etterforskningen nå er gått over i en annen fase.

Saken er også lagt frem for forsvarer Svein Holden. Han gjentar det svaret han har gitt tidligere.

– Jeg har mottatt sakens dokumenter mot taushetsplikt og er derfor avskåret fra å kommentere enkeltelementer i saken. Jeg står imidlertid fast ved min oppfatning fra tidligere at jeg synes det er et særdeles magert grunnlag politiet har lagt frem, sier Holden.

Publisert: 01.05.20 kl. 21:36

