FULL FRES: Barna leker mens pappa Kjell Olav Rugset selger kongekrabbe fra terrassen bak huset i Asker. Foto: Janne Møller-Hansen

Krabbefisker Kjell Olav (36) mistet kundene på dagen – startet utsalg fra terrassen

ASKER (VG) Da restaurantene brått stengte, måtte Kjell Olav Rugset ta grep. – Uten dette hadde vi ikke hatt noen inntekter.

Det er kø allerede før Rugset har rukket å åpne kongekrabbeutsalget fra baksiden av huset sitt i Asker fredag ettermiddag.

Han løper inn, hiver på seg et skinnforkle og blå hansker, før han kommer ut igjen med en Antibac-pumpe.

Før krisen var kundene til selskapet hans MS Donna AS, stjernerestauranter over hele Norden. Nå er det naboer og andre privatpersoner.

– For meg er dette hele forskjellen på å gå konkurs og ikke. Det er dette som gjør at vi kan holde hodet over vann – forhåpentligvis hele veien til dette er over, sier Rugset, som har tre små barn med samboeren Karoline.

NY ARBEIDSHVERDAG: Kjell Olav Rugset forteller at salget har gått over all forventning – særlig etter at historien hans kom på trykk i lokalavisen Budstikka. Foto: Janne Møller-Hansen

Siden 9. mars har mer enn 10 prosent av arbeidsstyrken i Norge søkt om dagpenger. Nær 290.000 av søknadene gjelder permittering.

Arbeidsledigheten er den høyeste siden andre verdenskrig.

KUNDE: Harald Kolstad fra Stabekk var en av kundene som fredag hadde tatt turen innom utsalget til Rugset. Foto: Janne Møller-Hansen

– Hverdagen er snudd på hodet

Familiens økonomiske utsikter endret seg brått da regjeringen 12. mars iverksatte de mest inngripende tiltakene i fredstid.

Restaurantene ble stengt, barna måtte holdes hjemme, og Rugset ga seg selv permitteringsvarsel.

– Hverdagen er snudd på hodet. Vi har hyggelige dager, men det blir veldig mye jobb på kvelden. «Butikken» er oppe fredag til søndag, men hvis folk ringer, ordner vi det, sier Rugset.

ERFAREN: Mellom 2010 og 2014 fisket Kjell Olav Rugset kongekrabbe i Nordkapp. Foto: Janne Møller-Hansen

– Er du bekymret?

– Ja. Uten dette hadde vi ikke hatt noen inntekter, men løpende kostnader. Så dette er helt essensielt for at det skal gå rundt, sier småbarnsfaren.

PERMITTERT: Kristin Kristiansen er bekymret for hvordan det skal gå økonomisk. Foto: Privat

Permittert alenemor: – Mange tårer

Hyttekommunen Trysil er blant stedene i Norge som er hardest rammet av krisen.

Her har 20 prosent av arbeidsstyrken søkt om dagpenger ved permittering de siste tre ukene.

Én av dem er alenemor Kristin Kristiansen (47), som jobber som butikkmedarbeider i en klesbutikk på det lokale kjøpesenteret.

– Det har vært mange tårer, forteller hun.

les også Nokas-vektere ble permittert etter at Heimevernet kom inn: – Til å grine av

– Kommer til å svi veldig hardt

Som følge av regjeringens krisetiltak, så senteret seg nødt til å redusere åpningstidene. Dermed ble Kristiansen 21. mars permittert fra sin 83 prosent stilling.

De første 20 dagene er hun sikret full lønn. Deretter må hun forsørge seg selv og sin 13 år gamle sønn gjennom dagpenger som utgjør 60 prosent av butikkmedarbeider-lønnen.

– For meg personlig blir det knalltøft etter 20 dager. Det sier seg selv at det kommer til å svi veldig hardt økonomisk. Jeg er veldig bekymret og har bare lyst til å klemme familien min tett, sier Kristiansen.

I frykt for å spre smitte, kommuniserer hun kun på videochat med sine eldre barn og sitt to måneder gamle barnebarn.

les også Nye dagpengeregler: Arbeidsledige og permitterte får like mye

– En veldig trist stillhet

Kristiansen beskriver hva hun ser fra vinduet sitt i Trysil sentrum:

Ingen gående, ingen biler, ingen svarte prikker som beveger seg langs fjellsiden.

– Det er en stillhet jeg aldri har opplevd maken til. En veldig trist stillhet, sier hun.

Vanligvis mangedobles innbyggertallet i Trysil i ukene rundt påsken.

2017: Trysilfjellet alpinsenter pleier å være preget av mye skiturisme rundt denne tiden av året. I år er det stengt. Foto: Halvard Alvik

På spørsmål om hvor lenge hun tror permitteringen vil vare, svarer Kristiansen:

– Det er på ubestemt tid, det er det som står i mitt varsel. Kanskje vil det ta resten av året før vi er tilbake for fullt. Folk i Trysil er eldre og redde. De kommer ikke til å storme til butikkene med det første. Og skituristene kommer ikke resten av sesongen.

les også Restauranteier Natalia: – Jeg lå i fosterstilling i to døgn for å finne løsninger

Ordfører: Prøver å holde hjulene i gang

Trysil-ordfører Erik Sletten (Sp) vil ikke bruke ordet spøkelsesbygd for å beskrive kommunen sin.

Han er opptatt av at dette er en krise de skal komme seg gjennom.

– Det er usikkerhet, men samtidig prøver vi å holde hjulene i gang; offentlige prosjekter som ligger innenfor investeringsbudsjetter. Og vi fikk gode gjennomslag i danskepakken, sier Sletten og viser til regjeringens krisepakke.

– Men de enkelte skjebnene rundt, er tøffe å ta inn. Vi har nå 1400 permitterte, og det er historier bak hver eneste en av dem, sier ordføreren.

