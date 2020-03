– Dette er dugnad, og en fin måte å møte folk, sier Tine-ansatt Simen Bøwig Nielsen. Marius Iversen er en av dem som mottar en pose av Nielsen på mandag. Foto: Frode Hansen

Deler ut overskuddsvarer til vanskeligstilte: – Vi opplever tøffere tider

Vanskeligstilte på gaten i Oslo opplever enda trangere kår som følge av coronaepidemien. Mandag var ansatte fra Tine i gatene for å dele ut overskuddsvarer til flere av dem.

Nå nettopp

– Oppi alt som skjedd den siste tida, er dette den glemte gjengen, sier Bjørn Lindblom. Han er sjåfør for Tine, og driver i tillegg en frivillighetskafé på Romsås.

Nå er kafeen, som ellers har åpent tre dager i uken, stengt på grunn av virusspredningen.

– Mye av tilbudet som finnes forsvinner for dem som har behov, sier han.

Ikke redd for smitte

Sjåfør Bjørn Lindblom er mandag ute sammen med salgskonsulent Simen Bøwig Nielsen for å dele ut poser med produkter som ellers ville gått til barneskoleelever. I stedet for at varene skal kastes nå som skolene har stengt, blir de gitt videre til folk som trenger det.

FRA LASTEPLANET: Dette er en sak jeg brenner for, sier sjåfør Bjørn Lindblom. Foto: Frode Hansen

Martin Iversen sitter mandag på Karl Johan, og er en av dem som får en pose. Det setter han pris på.

– Den siste tiden har det vært få folk her. Da blir det vanskeligere for meg å få samlet nok penger til å kjøpe blad jeg kan selge, sier han. I koppen foran seg har han så langt denne formiddagen fått samlet noen kronestykker.

Litt lenger opp i gaten sitter Jeanette Andersen. Også hun har merket seg at det er stadig færre som besøker den ellers god trafikkerte handlegaten.

– Nå er det tøffere tider. Til og med på en vanlig søndag pleier det å være flere folk her enn nå, sier hun.

BERØMMER HELSEPERSONELL: Jeanette Andersen skryter av tjenesten Sykepleie på hjul, som hun forteller at bidrar med informasjon til henne og andre i lignende situasjon. Foto: Frode Hansen

– Heldigvis er det mange som vil hjelpe. Også Frelsesarmeen deler ut mat. Vi har også mye kontakt med helsepersonell, som tilbyr oss testing dersom vi mistenker smitte. De informerer også om situasjonen, og hvordan vi skal forholde oss til den.

Martin Iversen han stort sett har fått informasjonen han trenger om viruset, men for det meste gjennom radio og TV.

– Jeg er ikke redd for å bli smittet. Fram til jeg eventuelt får symptomer, tenker jeg ikke så mye over det, forteller han.

En annen kvinne VG har snakket med forteller at man i gatemiljøet tar sine forholdsregler for å unngå smitte.

Hun sier folk de siste ukene har unngått å møtes i like store grupper som før, og at man blant annet har begynt å hilse på hverandre med en «Wuhan shake» – med foten.

Rammer også Tine

– Til vanlig ville jeg ikke fått mulighet til å ut på denne runden. At vi får til det, er jo det positive i denne situasjonen, sier salgskonsulent Simen Bøwig Nielsen.

Nielsen jobber egentlig med salg til kioskautomater på skoler, kantiner og treningssentre. Siden de har stengt, ser ikke arbeidsdagen hans ut som den pleier. Nå har han også fått permitteringsvarsel, og det kan derfor hende han blir permittert.

– Akkurat nå blir vi hentet fra forskjellige avdelinger for å bidra der det trengs. Det er fint å kunne være med ut på denne runden, særlig når vi blir mottatt med så mye takknemlighet, sier han.

DRIKKE: Posene var fylt med et utvalg av blant annet kakaomelk, eplejuice og smoothie. Foto: Frode Hansen

– Vi ønsket at posene skulle komme til gode for noen som kanskje ikke har det så greit nå om dagen, sier HR-sjef Kristian Holli i Tine.

Han forteller at det for deres bedrift har vært svært travelt den siste tiden. Selv om restauranter og skoler holder stengt, er det flere som trenger meieriprodukter for å lage mat hjemme.

– Våre medarbeidere uttrykker en stolthet i å være med på å holde hjulene i gang. Vi opplever at vi er en del av beredskapen, og jeg tror de aller fleste har fått tilgang på de av våre varer de trenger, sier Kristian Holli.

Publisert: 24.03.20 kl. 18:24

Les også

Mer om Coronaviruset Hjemløshet Oslo Tine

Fra andre aviser