Raymond Johansen: - Blir de som lander fra områder med corona testet?

På en pressekonferanse torsdag spurte Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om norske styresmakter vil stenge Gardermoen.

– Så har jeg et spørsmål til nasjonale myndigheter: På Oslo lufthavn har det i dag landet fly fra Riga, New York, Munchen, Istanbul, Paris, Lisboa, Zurich, Moskva, Frankfurt, Brussel, Doha, Helsinki, London, bare for å nevne noen, sier Johansen.

– Blir de som lander fra områder med coronautbrudd testet? Vurderes det å stenge Oslo Lufthavn for flytrafikk og fra disse områdene?, sier Oslos byrådsleder på pressekonferansen om coronaviruset.

Han la til at vi alle har et personlig ansvar.

– Jo større ansvar vi hver og en tar, jo lettere og raskere kan vi teste de som tror de er smittet, sier han.

Han oppfordret alle til å begrense reising så mye som mulig.

– Ta vare på hverandre, pass på slektninger og naboer som har behov for hjelp.

Ap-politikeren får støtte av Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet.

– Spørsmålet Raymond Johansen stiller om Oslo Lufthavn er noe helsemyndighetene må svare på. Det er et betimelig spørsmål, sier Toppe.

Hun skryter også av tiltakene Oslo kommune har gjennomført.

– Oslo kommune gjør det de skal. Det å gjøre slike inngrep kommunen nå setter i verk er litt av begrunnelsen for at en har et delegert ansvar for smittevernberedskap i kommunene. Tiltakene de setter i verk er veldig gode og forståelige

Også SV-leder Audun Lysbakken skryter av Oslos tiltak, som han mener viser at de tar dette på alvor. Også han har en oppfordring til Erna Solberg.

– Samtidig er det viktig at regjeringen nå vil være tydelig overfor dem som må være hjemme fra jobb, og blir bekymret for økonomien, om at de skal sikres inntekt, sier han.

– Det er ikke enkeltpersoner som skal bære byrden for det som nå skjer, og det må Statsministeren være helt tydelig på.

NTB meldte tidligere på torsdag at Avinor vurderer å stenge flyplasser i Norge. Det var derimot ikke klart hvilke flyplasser de vurderte ennå.

Tidligere på dagen sa Johansen i et intervju med NTB, at befolkningen burde droppe fredagspilsen og middag ute.

– Jeg tror man bør tenke seg veldig godt om. Kjøp heller inn god mat som man kan lage hjemme, framfor å gå ut. Det kan være et godt råd nå. Særlig folk som er mer utsatt.

