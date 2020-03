Helsedirektoratet: – Frisk luft er viktig

Helsedirektoratet sier at det er bra å komme seg ut, men minner om smittefaren.

Oppdatert nå nettopp

Solen skinner over store deler av Norge, men smittefaren ved coronaviruset gjør at mange likevel er forsiktige.

– Frisk luft er viktig. Folk må kunne komme seg ut, men må ikke glemme smitteverntiltakene, sier Linda Gravlund fra Helsedirektoratet.

– Vi oppfordrer til at turen starter hjemme og ikke med kollektivtransport eller fulle parkeringsplasser, sier Gravlund.

Det kom frem under en pressekonferanse om coronasituasjonen holdt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) lørdag ettermiddag.

Hun trekker frem at situasjonen kan være særlig krevende for barn.

– Denne situasjonen er krevende for oss alle, kanskje spesielt for barn og unge. Både fester, bursdager, fortball og komfirmasjoner utsettes, sier Gravlund.

Hun understreker at barn fortsatt kan ha lekevenner, men at det ikke bør være mer enn én eller to.

– Lekevennene må også være friske, sier Gravlund.

I tillegg ba direktoratet om at alle som kan bidrar med å skaffe smittevernutstyr.

– Det er en mangel fordi forbruket er så stort. Vi har nok nå, men om vi ser noen dager frem i tid, så trenger vi mer av det eller å bruke mindre, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Særlig gjelder dette munnbind, fortellerNakstad. Allerede har det kommet inn mye hjelp.

– Helse Sør-Øst har fått mange henvendelser. For eksempel donerte Helsfyr tannklinikk i Oslo i går 600 munnbind til øre-, nese-, halsavdelingen på Rikshospitalet, sier Nakstad.

Dette kommer etter at det tidligere har blitt meldt om mangel på smittevernutstyr ved norske sykehus.

Det er nå litt over en uke siden Norge iverksatte de mest dramatiske tiltakene noensinne i fredstid. De gjelder i utgangspunktet frem til kommende torsdag. Hva som skjer videre, vil det komme informasjon om tidlig neste uke, sier assisterende helsedirektør Nakstad.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 21.03.20 kl. 14:17 Oppdatert: 21.03.20 kl. 14:42

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser