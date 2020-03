Reisende sto i lange køer ved Dallas Fort Worth International Airport lørdag. Foto: AP

Corona i USA: Kaos på flyplasser etter nye restriksjoner

Fredag trådte USAs nye innreiseforbud i kraft. Søndag er det kaos på flyplasser i hele landet.

Lange køer og lang ventetid preger flyplasser over hele landet søndag morgen.

Årsaken er det nye innreiseforbudet for alle utenlandske statsborgere som har opphold seg i et av de 26 Schengen-landene de siste 14 dagene. Blant dem er Norge.

Amerikanske statsborgere kan fortsatt reise hjem fra Europa, og det samme kan utenlandske statsborgere som har opphold i USA. Alle må imidlertid reise til 13 utvalgte flyplasser der de vil gjennomgå helsesjekk etter landing.

I en Tweet lagt ut etter midnatt lokal tid, flere timer etter at det begynte å sirkulere bilder av overfylte flyplasser på nettet - erkjenner fungerende statssikkerhetssekretær Chad Wolf ved Department of Homeland Security at de forsøker å hjelpe flyselskapene å fremskynde prosessen.

”Jeg forstår at dette er veldig belastende. I disse spesielle tider ber vi om din tålmodighet, "skriver Wolf."

Ifølge Wolf skal det ta omtrent ett minutt for medisinsk fagpersonell å sjekke hver passasjer.

«Vi vil øke kapasiteten, men helsen og sikkerhet til den amerikanske offentligheten er det viktigste».

USAs innreiseforbud USA kunngjør stans i reiser fra Europa i 30 dager frem i tid, fra og med midnatt natt til fredag amerikansk tid.

Innreiseforbudet gjelder alle som har besøkt de 26 Schengen-landene i løpet av 14 dager før innreise i USA.

De aktuelle landene er: Norge, Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Sverige, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania og Sveits.

Det blir gjort unntak for amerikanske statsborgere og folk med permanent oppholdstillatelse i USA. Unntaket gjelder også for nære familiemedlemmer av disse. Kilde: US Department of Homeland Security Vis mer

Flere personer har lagt ut bilder på Twitter av den kaotiske situasjonen.

Guvernør i Illinois, JB Pritzker, skriver på Twitter at de lange køene på Chicagos O'Hare-flyplass er «uakseptable».

Krisetilstand

USA har i dag 2951 bekreftede smittetilfeller av coronaviruset, og 57 dødsfall (se oversikt lenger ned i saken). 23 delstater har ifølge CNN erklært unntakstilstand.

President Doanald Trump høstet lenge kritikk for ikke å ta inn over seg hvilken trussel coronaviruset utgjør for USAs nærmere 330 millioner innbyggere, men fredag innså han tilsynelatende alvoret og erklærte nasjonal krisetilstand.

– Jeg nøler ikke med å innføre tiltak som kan redde livene til amerikanske borgere. Vi må sette politikk til side og samles for å håndtere denne krisen, sa Trump.

Publisert: 15.03.20 kl. 09:52

