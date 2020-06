VG-Peil-Logo Bør statuer rives? Bør gamle statuer få stå fordi de representerer historien vår? Eller bør de fjernes fordi vi ikke liker hva de mente? Sveip for argumentene for og imot. Kari Aarstad Aase Av Publisert 17. juni, kl. 16:17 Julia Rendleman / X03852 I USA og flere europeiske land er statuer veltet eller tilgriset. Andre har skrevet under opprop som krever fjerning av monumenter reist over folk med rasistiske holdninger. I Norge er det slike aksjoner både i Bergen og Oslo. Kari Aarstad Aase Av Publisert 17. juni, kl. 16:17 BRISTOL CITY COUNCIL / X04130 Sist ut var en statue av Theodore Roosevelt ved naturhistorisk museum i New York. Statuen ble fjernet fordi den fremstiller svarte personer og urfolk som underkastet og etnisk underordnet, opplyste borgermester Bill de Blasio i en uttalelse. Kari Aarstad Aase Av Publisert 17. juni, kl. 16:17 Mary Altaffer / AP USAs president Donald Trump varsler strenge fengselsstraffer for personer som vandaliserer statuer og andre monumenter som tilhører føderale myndigheter. Kari Aarstad Aase Av Publisert 17. juni, kl. 16:17 Alex Brandon / AP

For eller imot: Bør statuer rives?

– Vi må ikke forskjønne historien. Det er viktig å ta vare på det vi ikke er enige i også, sier professor i kulturhistorie og museologi, Helge Jordheim.

Her er argumentene hans imot fjerning av statuene:

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Statuer og deres historie er læringspunkter for oss. Hvis vi fjerner alle læringspunktene, blir historien mye mindre til hjelp for oss. Historien blir ikke borte selv om vi fjerner statuer. Synlighet er viktig. Vi må tåle å konfronteres med historien i all sin bredde og gru. Å rive ned er et veldig dramatisk uttrykk. Da skal vi være veldig sikre på at de fortjener å bli revet. Det er forskjell på å rive og å fjerne. De kan plasseres på museum isteden. Museer ivaretar også det vi har problematisk forhold til. Statuer hører ikke bare fortiden til, vi lager nye i dag. Minnesmerket for Utøya betyr en ting for oss som lever nå, og vil bli sett helt annerledes på av dem som lever om 50 eller 100 år.

Foto: KEIR GRAVIL / X04130

Samtidig sier han at statuene er gamle, og at Verden har gått fremover.

Dette er Jordheims argumenter for å fjerne statuene:

Vårt blikk på historien endrer seg hele tiden, vi lærer mer, får andre moralske blikk på historien. Det som før var bra, er nå dårlig. Vi skal integrere og inkludere. Da har vi ikke råd til å ha sterke symboler i bybildet som holder noen utenfor. Statuer er massive og ikke lette å overse. De oppfattes også som offisielle, selv om de ikke er det. Historie er ikke bare noe som finnes i bøker og fortiden, men knytter seg sterkt til vår identitet. Bildene av de statuene som fortjener å rives, blir i seg selv ikoniske, og en viktig del av historien.

Gamle statuer med nye øyne

– Statuer er laget i bronse og stein for å vare lenge, og de er laget for at vi skal minnes dem som helter. De er ikke en nøytral fortelling om en person, men gjør krav på oss på en påtrengende måte, mener Trygve Riiser Gundersen, redaktør i Forlaget Press.

Foto: Riksarkivet

Det må være lov å si nei til det kravet, mener han. Og minner blant annet om at den tyske okkupasjonsmakten plasserte en byste av Adolf Hitler på Stortinget. Den ble ikke stående.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Det vanskelige spørsmålet er hvordan man sier nei.

Jordheim minner om hvor tilfeldig det er at folk havner på sokkel. Det er nesten alltid private initiativ og innsamlinger som sørger for statuer, det ikke noe eget departement for dette, eller en nasjonal politikk.

Foto: ERIK S. LESSER / EPA

De to ekspertene er enige om en ting:

– Å rive statuer er ikke eneste måte å si nei på. Man kan protestere, tagge, sette på klovnenese, sette opp en forklarende plakett, diskutere, lage performancekunst, sette på museum og i kontekst. Det finnes mange kreative måter å respondere på statuens beskjed på, uten å ødelegge den. Det er de beste måtene.