DISKUSJONSKONGE: Eivind Trædal og Anders Giæver har flere ganger diskutert heftig i sosiale medier. Men Thomas Giertsen holder seg langt unna debatt på internett. Foto: Magne Antonsen, VG

Giæver og Giertsen vil lære Trædals beste krangletriks

Eivind Trædal har skrevet bok om å vinne diskusjoner. Men sier han stort sett taper kranglene med kona Lan Marie Nguyen Berg.

Nå nettopp

Miljøpartiet De Grønnes Eivind Trædal innrømmer at han ofte hisser seg opp og fyrer løs på sosiale medier, uten å ha tenkt seg nøye om.

Trædal er gift med partifelle Lan Marie Nguyen Berg, og beskriver seg selv som den langt mer temperamentsfulle i forholdet.

– Krangler dere mye, da? Vil Anders Giæver vite, i denne ukens utgave av podkasten med Thomas Giertsen.

– Å, ja gjett om, svarer Trædal.

– Og hvem vinner debatten da?

– Det er jo som regel henne. I veldig stor grad.

Giæver vil også høre hva sykkelentusiast Trædal mener om bøllete syklister i byen som tar seg til rette.

Trædal tror mange syklister har identifisert seg som de «radikale taperne i bybildet».

– Fordi syklistene har følt seg uvelkomne i gatebildet så har man følt at «jeg er en outlaw». Det er liksom ingen plass for meg her. Jeg er mellom alle kategoriene, så jeg kan like så godt ta meg til rette her og sykle på rødt lys og kjøre over fortauet.

Nå som byen tilrettelegges bedre for syklister tror Trædal at syklistene vil innordne seg bedre.

– Den sykkelboomen vi har nå har nok noen voksesmerter.

Publisert: 19.06.20 kl. 14:05

