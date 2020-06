OPPFORDRER TIL STOPP: Fylkestinget i Møre og Romsdal krever nå at den planlagte utbygginga av vindkraftverket på Haramsøya i August utsettes. Bildet er fra protestmarkeringen ved Haramsøy skole mot det planlagte vindkraftverket. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Fylkespolitikerne krever stans i vindkraftutbygging på Haramsøya

Et samlet fylkesting i Møre og Romsdal krever full stans i vindkraftutbyggingen på Haramsøya etter en turbulent uke.

NTB- Mathias Moene Rød

Nå nettopp

Samtlige partier på fylkestinget i Møre og Romsdal har lagt fram krav om at vindkraftutbyggingen på Haramsøya i Ålesund kommune blir stanset fram til det er gjort nye støymålinger, og i påvente av at saken blir behandlet i rettsapparatet. Etter en lang debatt tirsdag ble fylkespolitikerne enige om en felles uttalelse, skriver NRK.

– Må sette ned foten

Fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) har bedt om et møte med olje- og energiminister Tina Bru (H). Ordfører i Ålesund Eva Vinja Aurdal (Ap) og Høyres gruppeleder i fylkestinget Anders Riise skal også være med i møtet.

– Vi forventer at statsråden stiller opp og møter oss, fordi dette er en krevende sak for mange i Møre og Romsdal. Nå har olje- og energiministeren mulighet til å sette ned foten og sette seg inn i det folkelig engasjementet, sier fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) til NTB.

STOR MOTSTAND: Store deler av lokalbefolkningen har sagt klart ifra om at de ikke ønsker vindturbiner på Haramsøya. Foto: Mattis Sandblad

Nytt nasjonalt engasjement for vindmøller

Torsdag forrige uke gikk politiet til aksjon på Haramsøya etter at lokale demonstrasjoner hadde hindret tilgang til utbyggingsområdet på Haramsfjellet i flere uker.

Protestene på øya med rundt 500 innbyggere har skapt et nasjonalt engasjement rundt vindkraft. Stortinget sa i forrige uke nei til hastebehandling av Frps forslag om vindkraftstopp. Frps energipolitiker Terje Halleland har sagt at dagens konsesjonsordning på 25 år er for dårlig.

– Utbyggerne har fått forlenget konsesjonene sine i for mange år. Når du da kommer med en utbygging 15 år etter at konsesjon er gitt, har det blitt færre, men mye større møller. Kommunen har gjerne bygd nye hyttefelt og boligfelt, noe som gjør at vindmøllene kommer mye nærmere bebyggelsen enn det som var tenkt, sier Halleland til NTB.

NVE godkjente den fremlagte planen for bygging og drift av Haram Vindkraftverk i august 2019. Det er planlagt åtte vindturbiner på fjellet på Haramsøya.

Publisert: 17.06.20 kl. 11:12

