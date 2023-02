Politiet har sperret av et område utenfor sykehusets inngangsparti onsdag.

Sykehus-rømningen i Sverige: Gjengkriminell etterlyses internasjonalt

En 20 år gammel mann etterlyses internasjonalt etter to maskerte menn befridde ham under en fangetransport.

Like før klokken 14.00 onsdag trykket svensk politi på den store røde knappen: To maskerte og bevæpnede menn befridde en innsatt under fangetransport til Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Torsdag formiddag er ingen pågrepet etter hendelsen. Alle tre er ennå på frifot.

Politisjef John Andåker bekrefter fredag ettermiddag til Aftonbladet at 20-åringen blir internasjonalt etterlyst. Han er identifisert i svenske medier, men identiteten er ikke bekreftet av svensk politi.

PÅ RØMMEN: Bildet viser et overvåkningsbilde av 20-åringen som ble befridd av to væpnede menn.

Ifølge Aftonbladet har politiet lett etter en rød bil. Politiet kontrollere flere veier rundt Norrköping.

Politiet etterforsker saken som medvirkning til flukt, grovt brudd på våpenloven og grove trusler mot tjenestemann.

Ifølge Aftonbladet er den rømte innsatte en 20 år gammel mann med koblinger til MC-gjengen Satudarah. Han soner en dom på ti år for drapsforsøk.

Avisen skriver 20-åringen ble dømt for å skyte mot en annen bil i rundkjøring 17. februar i fjor. Skytingen var del av en konflikt mellom Satudarah og et annet kriminelt nettverk i Skåne.

Info Satudarah MC-gjengen Satudarah ble etablert i Nederland på 1990-tallet og har siden spredt seg til flere land – inkludert Norge. Norsk politi knytter MC-klubben til flere voldshendelser den siste tiden: Skytingen på åpen gate ved Nationaltheatret i Oslo sentrum 15. januar.

Knivstikkingen på et utested i Lillestrøm 3. desember. Vis mer

Den nå forsvinnende 20-åringen ble pågrepet etter en spektakulær biljakt i Bunkeflo. Hans DNA ble funnet på pistolen.

– Gjengen i bilen som skjøt er tilknyttet Satudarah Assasins, deres leder ble senere skutt i hjel på Emporia, sier påtaleansvarlig under rettssaken, Pär Andersson, til Aftonbladet.

Aftonbladet skriver at Kriminalvården – den svenske kriminalomsorgen – mente det var en forhøyet risiko for uønskede hendelser under fangetransport med 20-åringen på grunn av hans kriminelle bakgrunn.

20-åringen har allerede et langt rulleblad. Som 16-åring ble han plassert på et ungdomshjem etter å ha blitt skutt.