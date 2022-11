UTRYKNING: Nødetatene rykket ut til ulykken på Haugenstua, der det ble forsøkt livreddende førstehjelp. En kvinne i 30-årene omkom.

Siktet sjåfør «er knust»: − Skulle bare på en liten kjøretur

Mannen som er siktet etter at en kvinne i 30-årene omkom i en påkjørsel på Haugenstua, er svært preget av hendelsen.

– Han er knust. Han skulle bare på en liten kjøretur, så ender det i tragedie. Han har naturligvis forklart seg om hendelsen til politiet, og samarbeider med politiet slik at de kan få all den informasjonen de ønsker, sier hans forsvarer Ketil Magnus Berg til VG.

Ulykken skjedde på Haugenstua like før klokken 17 tirsdag, kort tid etter at en kvinne i 40-årerne omkom etter påkjørsel ved Åråsen i Lillestrøm.







Bilføreren, som stakk fra stedet etter ulykken, er siktet for uaktsomt drap.

Fikk panikk – kjørte fra stedet

Mannen erkjenner ikke straffskyld ut fra lovens krav til subjektiv skyld, opplyser forsvareren. Men mannen erkjenner straffskyld for at han ikke stanset med en gang, opplyser Berg.

– Han har forklart at han fikk panikk, og derfor ikke stanset umiddelbart. Etter ganske kort tid ringte han politiet og fortalte hva som hadde skjedd, sier han videre.

Har vitne til hendelsen

Knut Nandrup i Oslo-politiet er leder for etterforskningen. Han sier at ulykken har skjedd i veibanen, og at området fremstår som et travelt og trafikkert.

– Ting tyder på at hun skulle krysse veien, sier han om fotgjengerens bevegelser.

Politiet jobber nå med både vitneavhør og innhenting av videomateriale fra området.

– Det er både vitner før hendelsen, til selve hendelsen og i etterkant, sier Nandrup.