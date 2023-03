Derfor tror de Jan Helge Andersen var alene om drapene

Påtalemyndighetene mener at DNA-bevisene i Baneheia-saken er snudd på hodet.

Fredag formiddag kom nyheten om at Riksadvokaten vil gjenåpne gjenåpne At en sak "gjenåpnes" betyr at Gjenopptakelseskommisjonen har konkludert med at en domfelt skal få en ny runde i retten. En sak kan gjenåpnes både til fordel og til ulempe for personen det gjelder.straffesaken mot Jan Helge Andersen, slik at han kan bli stilt for retten for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

I desember i fjor ble Viggo Kristiansen frikjent i Baneheia-saken. Med det ble også drapet på Lena Sløgedal Paulsen stående uoppklart.

Selv nekter Andersen for å ha drept henne.

VG har fått tilgang på et dokument hvor påtalemyndigheten begrunner hvorfor saken mot Jan Helge Andersen bør gjenåpnes.

Påtalemyndigheten mener at saken mot Andersen står i et helt annet lys etter den nye politietterforskningen.

DNA-beviset som bidro til å styrke Jan Helge Andersens forklaring på 2000-tallet, er de samme som i dag svekker hans troverdighet og forklaring om hva som skjedde i Baneheia.

Samlet sett gir bevisene nå grunnlag for å anta at Andersen er skyldig i drapet på Lena Sløgedal Paulsen den 19. mai 2000, står det i begrunnelsen.

For det første peker de nye DNA-bevisene på at Andersen har «håndtert Lena på åstedet».

For det andre peker bevisene nå i retning av at Kristiansen ikke var på åstedet, står i det dokumentet.

Påtalemyndigheten mener videre på at de nye DNA-undersøkelsene fra 2021 og 2022 er «klart nye bevis» , som gjør at saken bør gjenopptas.

De nye DNA-bevisene støtter ikke lenger en hypotese om to gjerningsmenn , snarere tvert i mot.

Ingen tekniske bevis støtter nå at Kristiansen skal være gjerningsmann. Særlig det såkalte telebeviset viser at Kristiansen ikke var på åstedet da drapene skjedde.

De nye DNA-undersøkelsene svekker Andersens troverdighet og forklaring.

DNA-bevis snudd på hodet

På 2000-tallet ble Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen dømt for hvert sitt drap.

Da Kristiansen ble frifunnet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i desember i fjor, var ingen domfelt for dette drapet.

«Selv om det er gått lang tid siden ugjerningene, og selv om Andersen i Agder lagmannsrett fikk 19 års fengsel for de øvrige forholdene (drap på Stine Sofie Sørstrønen og voldtekt eller medvirkning til det av begge jentene), veier hensynet til oppklaring av et så alvorlig forhold tungt.» står det i statsadvokatenes begrunnelse.

DNA-funn ni ulike steder

I den nye etterforskningen er det funnet DNA som stemmer med Jan Helge Andersen ni ulike steder på kroppen eller klærne til Lena Sløgedal Paulsen.

De nye DNA-bevisene står dermed i klar kontrast til Andersens forklaring om at Viggo Kristiansen skal ha vært den mest aktive på åstedet, slik det ble lagt til grunn i dommene på 2000-tallet, står det i begrunnelsen.

«Videre står DNA-analysene spesifikt i kontrast til hypotesen om at Viggo Kristiansen skal ha drept Lena Sløgedal Paulsen, slik han ble domfelt for i tingretten og lagmannsretten. Tvert imot tilsier DNA-sporene at det er Jan Helge Andersen som har hatt fysisk kontakt med Lena Sløgedal Paulsen på åstedet.»

NY ETTERFORSKNING: Jan Helge Andersen utenfor politihuset i Oslo i forbindelse med den nye politietterforskningen.

Ingen rimelig forklaring

Påtalemyndigheten mener at Andersen ikke har gitt noen rimelig forklaring på DNA-funnene, som også er «overgrepsrelaterte».

«Tvert om er DNA-funnene vanskelig å forene med hans forklaring om egen rolle, hvoretter han hverken skal ha forgrepet seg på eller tatt livet av Lena, eller på andre måter ha hatt fysisk kontakt med henne i vesentlig grad.»

De nye DNA-bevisene har dermed betydning på flere måter, ifølge påtalemyndigheten:

«De peker i seg selv i retning av at Jan Helge Andersen hadde all eller det vesentlige av fysisk kontakt med Lena Sløgedal Paulsen på åstedet, de står i kontrast til en oppfatning om at Viggo Kristiansen skal ha hatt fysisk kontakt med Lena Sløgedal Paulsen, og de lar seg vanskelig forene med Jan Helge Andersens forklaring, slik at denne er svekket som bevis.» står det i begrunnelsen.

Andersen nekter

Andersen selv nekter for å ha drept Lena.

– Gitt sakens utvikling var han ikke veldig overrasket, sier forsvarer Svein Holden om Andersens reaksjon til VG.

Holden sier Andersen er både «samlet og innstilt» på å legge frem sin versjon av hendelsesforløpet.

Saken ligger nå hos Gjenopptakelseskommisjonen som skal avgjøre om vilkårene for å gjenåpne saken er oppfylt. Blir det gjenåpnet, vil Andersen kunne tiltales for drapet og må møte i retten.