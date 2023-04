ADOPSJON I ENDRING: Christina Violeta Thrane Storsve og Diana Patricia Finbo - daglig ledere og medstiftere av «Adopsjon i endring» - etterlyser et kriseteam for adopterte.

Tredobling av fortvilte adopterte som vil ha hjelp

Etter avsløringene ulovlige adopsjoner til Norge opplever ressurssenteret Adopsjon i Endring stor pågang. Senteret etterlyser et kriseteam for adopterte.

Etter at VGs avsløringer om ulovlige adopsjoner til Norge, stiller mange adopterte nå spørsmål ved sin egen adopsjon.

Selv om det er bestemt at utenlandsadopsjoner til Norge skal granskes, skjer ikke dette før etter sommeren. Ventetiden er vond for flere.

Det frivillige ressurssenteret Adopsjon i Endring har opplevd en tredobling i antallet akutte henvendelser siden sakene om ulovlige adopsjoner ble kjent i media.

– Det er adopterte som lurer på om deres adopsjonshistorie kan være falsk, som trenger hjelp til å finne ut av om deres adopsjon er ulovlig, eller som trenger hjelp til tolk eller bistand til en tilbakereise til opprinnelseslandet, forteller Diana Fynbo ved ressurssenteret til VG.

– Men det er også adoptivforeldre som lurer på hva de kan gjøre for å være en god støtte for sitt barn, eller trenger råd for hvordan de kan stå i krevende familierelasjoner, sier hun.

– Vi er jo ikke psykologer

Diana Fynbo og Christina Violeta Thrane Storsve sier de gjentatte ganger i innspillsmøter med både Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og med statsråden, har bedt om at det må opprettes et kriseteam for adopterte med blant annet juridisk og psykisk hjelp.

De er skuffet over at det fortsatt ikke har skjedd.

– Dette må inn i et system der ting kan skje på en ryddig og ivaretagende måte. Det er en helt uoversiktlig situasjon der ute, og dette kan ikke vente, sier Storsve.

I mangel på annet tilbud må de to kvinnene fylle rollene de etterlyser, selv.

– Vi er jo ikke psykologer, psykiatere, eller jurister. Vi tar på oss et ansvar, som vi ikke har rammene til å utføre fullt ut. Men vi kjenner at vi ikke har noe valg, for det finnes ikke noe annet tilbud, sier Storsve til VG.

KRITISK: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har iverksatt ekstern gransking etter VG-avsløringen om ulovlig adopsjon.

Statsråden: – Urovekkende

Det er urovekkende at Adopsjon i endring opplever veldig stor pågang, og uten at de har de ressursene de trenger, skriver barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til VG i en e-post.

Toppe sier at hun er klar over at mange adoptere ikke får den oppfølgingen de har behov for, slik også FHIs undersøkelse fra 2021 viser.

Statsråden viser til de 3,5 millioner kronene som er satt av i årets budsjett til arbeidet med oppfølging og tiltak for adopterte, og mener det vil hjelpe.

– Jeg forventer at Bufdir, som adopsjonsmyndighet med ansvar for etteradopsjon, sørger for å innrette tjenestetilbudet på en slik måte at adopterte som tar kontakt ivaretas på en god måte, skriver Toppe.

Nå ligger ballen hos Bufdir.

– Jeg har allerede gitt Bufdir i oppdrag å etablere bistand til søk etter biologisk opphav. Adopterte som vil ha innsyn og bistand i sin konkrete sak, kan vende seg til Bufdir. Bufdir har en tjeneste for dette, og gir støtte i enkeltsaker, skriver Toppe til VG.

Bufdir har blitt forespurt å kommentere saken i VG, men viser til Toppe.

Samtaler til midnatt

De to kvinnene ved Adopsjon i endring mener at selv om bistand til søk etter biologisk opphav er bra, så er det i tilbudet tatt for lite hensyn til hva det den adopterte får vite, kan lede til.

– Oppfølging av den adopterte som søker etter sin opprinnelse innebærer mer enn å bare få veiledning i hvordan du kan hente ut papirene dine. Det er når du får vite hva som står der at du virkelig trenger støtte der og da. Og det helhetlige tilbudet fins ikke for adopterte i dag, sier Storsve.

Denne uken har Diana Fynbo vært i samtaler med adopterte ved midnatt.

– De som tar kontakt er ofte traumatiserte mennesker, så da er det ikke et alternativ å ikke ringe tilbake når de tar kontakt, sier hun til VG.

– Det er fryktelig vanskelig å si nei og sette grenser, fordi man selv sitter med erfaringen av å ha vært i det dypeste av det dype og ikke få den hjelpen man trenger, forteller Fynbo, som selv har fortalt om hvordan hun ble kidnappet fra moren sin i Colombia, til radioprogrammet Ekko.

Enn så lenge ser Fynbo og Storsve seg nødt til å fortsette å være tilgjengelig for dem som trenger det, nærmest døgnet rundt.

– Det å skulle bære byrden av livene til mer enn 30 mennesker – som er det vi to må gjøre hver eneste dag – gjør vi fordi det er det eneste rette å gjøre, frem til Norge en dag vil våkne opp og se at dette må vi ta på alvor, sier Storsve.