BEKYMRING FOR UNGDOMMEN: Vilma Eline Finvik Johnson (15) og Kristoffer Randall (16) sitter i ungdomsrådet i Frogn, der kommunen, politiet og FAU nylig har delt sine bekymringer for utfordringer med rusmidler og holdninger til dem.

Rusmiddelbruk blant unge: − Det er et viktig tema å snakke om

FROGN (VG) Medieoppslag og brev fra FAU om bekymringer knyttet til rusbruk har ført til diskusjoner i Frogn. Ungdommen selv har ulik oppfatning av omfanget.

Vilma Eline Finvik Johnson (15) er nestleder i ungdomsrådet i Frogn kommune – der både politi, kommune og FAU de siste to ukene har delt sine bekymringer om utfordringer med rusmidler blant kommunens unge.

Hennes inntrykk er ikke at det er noen overdreven rusbruk blant unge i kommunen.

– Jeg har hørt mest om det i media, men jeg har ikke opplevd at det er mye i nærmiljøet selv. Jeg tenker uansett at det er et viktig tema å snakke om, sier Johnson, som også er elevrådsleder ved Dyrløkkeåsen skole.

Lederen i ungdomsrådet, Kristoffer Randall (16), går selv i 10. klasse på Dyrløkkeåsen skole, og deler inntrykket som nå er gitt fra politi og kommune.

Han er bekymret for rusmiddelbruken, forteller han:

– Unge som begynner på ungdomsskolen kommer inn i dette miljøet. Det er ikke sånn at alle driver med rus, men vi trenger noen tiltak for å få ned andelen, mener han.

Bruk av rusmidler er et samtaletema blant de unge, opplever han.

– Mitt inntrykk er at bruk av rusmidler har blitt mer utbredt det siste året.

BARN OG UNGE: – Vi prøver å gjøre oppveksten til barn og unge i Frogn best mulig, sier leder i ungdomsrådet Kristoffer Randall (t.h). Her sammen med nestleder Vilma Eline Finvik Johnson.

I et brev som gikk ut fra FAU til ungdomsskoleforeldrene etter møtet med både politi, kommunen og barnevernet ble det opplyst at det blant annet er en økning i bruk av rusmidler og bekymring for manglende tilstedeværelse fra foreldrene.

I et intervju med VG hevdet ordføreren at det var kokain de så en økning i bruken av.

Noen dager tidligere hadde kommunalsjef Anette Trondal Olsen advart mot at voksne gir en stripe kokain til 18-åringer i myndighetsgave fra talerstolen i kommunestyremøtet.

Leder Hege Elnæs for fritidsklubben i Frogn deler bekymringene:

– Vi på fritidsklubben snakker mye med ungdom og har en god relasjon til dem, så vi plukker opp ganske mye. Det er summen av drikking, rus og billeddeling som vi nå opplever er større enn den var noen år tilbake, sier hun.

Info Dette vise Ungdata-undersøkelsen for Frogn Fire prosent svarer ja på spørsmål om de får lov å drikke alkohol av foreldre/foresatte. Dette er én prosent mindre enn landsgjennomsnittet. Prosentandelen som drikker alkohol jevnlig minst en gang i måneden er åtte prosent. Dette er to prosent mer enn landsgjennomsnittet. Det blir ikke spurt om kokain eller ulovlige rusmidler utover cannabis i denne undersøkelsen, så data for dette finnes ikke der. Kilde: Ungdata.no (2022). Undersøkelsen er gjennomført blant elever på ungdomstrinnet. Vis mer

Ble natteravn

En av foreldrene som meldte seg som natteravn natteravn Natteravner er voksne, edru mennesker som vandrer i by- og bydelsgater hovedsakelig på kvelds- og nattetid i helgene.dagen etter at FAU-brevet ble sendt ut er Michelle Åkerlund.

– Jeg hadde tenkt på det en stund, men gikk for første gang dagen etter at brevet kom.

NATTERAVN: Michelle Åkerlund ble nylig med som natteravn i Frogn, noe det ifølge FAU har vært vanskelig å rekruttere nok folk til.

Hun sier hun meldte seg for å få et inntrykk av utelivet i Frogn.

– Jeg tenker at det er viktig at alle bryr seg litt om nærmiljøet og gjør litt for at barna skal føle seg tryggere. De skal få være «unge og dumme», men vite at de har trygge rammer.

– Vanskelig å tallfeste

VG har ikke sett tall som underbygger de fremsatte påstandene om at det nå er flere unge som bruker kokain eller andre narkotiske stoffer i Frogn.

Kommunalsjef for livsmestring Anette Trondal Olsen, sitter heller ikke på konkrete tall som underbygger dette.

Men hun forteller at både FAU, politiet og kommunen i sitt felles møte delte den samme bekymringen: De opplever en økende bruk av rusmidler og en mer aksepterende holdning blant ungdommen.

– Når ungdom, unge voksne og foreldrene ber om hjelp og belyser en utfordring det er vanskelig å tallfeste – uten å bli for transparente i en liten kommune som Frogn – mener jeg det er viktig å tørre å si ifra og kalle «en spade en spade», sier hun.

– Vi ønsker ikke å stilltiende sitte med disse opplysningene uten å tørre å sette ord på det i offentlige rom. Vi tar tak i det nå, heller enn å møte beskyldninger som: «Men dere visste jo om problemet» på et senere tidspunkt.

Info Dette viser nasjonale tall Bruken av kokain blant unge voksne har økt noe de siste årene.

Tall fra 2022 viser dette: 4,2 prosent i aldersgruppen 16–24 har brukt kokain de siste 12 måneder. Året før, i 2021, var tallet 2,9 prosent.

Rapporten til FHI fra februar viser at kokainbruk er mer vanlig blant gutter enn jenter, og i større byer og på østlandsområdet enn i resten av landet.

Cannabis er det mest brukte illegale rusmiddelet i Norge. Dette er mest utbredt i de yngste aldersgruppene. Cannabisbruken blant unge voksne har vært stabil de siste årene. Kilde: Folkehelseinstituttet (2023) og Medisinbloggen ved UiO. Datagrunnlaget er FHI sin årlige spørreundersøkelser som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Vis mer

Baserer seg på opplysninger og felles inntrykk

Trondal Olsen sier også at påstanden om at foreldre gir en stripe kokain i 18-årsgave, heller aldri er noe hun hadde sagt fra talerstolen i kommunestyret dersom det var noe hun ikke mente var et problem.

– Hvor kommer denne påstanden fra?

– Virksomhetslederen for våre tjenester innen rus og psykisk helse forteller at flere personer, uavhengig av hverandre, har opplyst at de har fått kokain i gave av voksne. Da er det ikke greit for meg å bare se på det, sier hun.

– Kan du være mer konkret enn «flere»?

– Nei, fordi det da kan bli gjenkjennbart i enkelte grupperinger. Men jeg hadde ikke gått ut med disse opplysningene hvis jeg ikke visste at vi opplevde dette som et samfunnsproblem, sier hun.

Får flere henvendelser

Hennes kommunalsjefkollega på oppvekstfeltet, Ann Ireen Jørgensen, forteller at det er hva ungdommen og politiet selv forteller som ligger til grunn for å påstå at rusmiddelbruken har økt.

Fordi kommunen er liten, ønsker hun ikke å gi ut tall for antall henvendelser til de ulike tjenestene hun har ansvar for som kunne vært relevante for å belyse dette, men sier:

– Vi opplever økte henvendelser om rus og problemer rundt dette.

Politikontakt Andreas Bjørnteig i kommunen har tidligere sagt til VG at politiet får «mange henvendelser» fra unge og deres foreldre med spørsmål om hjelp med rusproblemer.

Å bruke politiets statistikk over narkotikasaker vil imidlertid ikke gi et korrekt bilde av omfanget i området, sier han til VG.

– Vi i politiet forholder oss til det undersøkelsene til blant annet Ungdata, Ung i Oslo, Folkehelseinstituttet og ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) viser, i tillegg til dette så baserer vi oss på erfaringer i vårt tette samarbeid med skoler, kommunen og innbyggerne.

Strakstiltak

Etter møtet mellom politiet, kommunen og FAU ble det bestemt at kommunen lager tre strakstiltak før sommeren, ifølge ordfører Hans Kristian Raanaas:

På kommunens hjemmeside finner man en liste med aktuelle telefoner som man kan ringe hvis man som pårørende er bekymret for en persons rusbruk.

Politiet vil være ekstra synlige på de mest belastede områdene.

Kommunen har jobbet med å informere foreldre om sine bekymringer.

Til høsten skal det starte en ny ruskonsulent i kommunen.

– Det er viktig å få mulighet til å kunne snakke med en ruskonsulent med taushetsplikt. Utfordringer med rus er nok ikke unikt for Frogn, men det er tøft at de nå tør å sette lys på det, sier Bjørnteig.

Andel i alderen 16–30 år som oppga å ha brukt kokain, amfetaminer eller ecstasy/MDMA i løpet av siste 12 md. i perioden 2013–2022.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post