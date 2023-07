Eksempler fra Instagram og Snapchat hvor marihuana og hasj selges.

Slår alarm om unge og rus: − Skremmende utvikling

Politiet advarer om nettverk som rekrutterer mindreårige til å selge. Natteravnene er bekymret over at barn ned i 14-årsalderen ruser seg på åpen gate – også i små bygder.

I juni 2020 døde 19 år gamle Ronja av en MDMA-overdose i finnmarkskommunen Berlevåg.

Blant de drøyt tusen innbyggerne i den lille bygda, har VG snakket med flere som mener det nå er lettere å få tak i narkotika enn alkohol.

Ronja døde av en MDMA-overdose i 2020.

Politiet opplever en økning av unges bruk av narkotika over hele Finnmark, sier påtaleleder Morten Daae i Finnmark politidistrikt.

– Informasjonen vi får fra kommuner og samarbeidspartnere er at det er en betydelig økning, og at ungdom har en oppfatning om at det nå er lovlig og at det er mye «rekreasjonsbruk» som oppleves som ufarlig.

Men Berlevåg skiller seg ikke spesielt ut fra resten av landet.

Rekrutterer unge

– Vi snakker med en god del ungdommer når vi er ute i helgene, og talen er klar: De vet alle hvor man kan få tak i narkotika, sier Lars Norbom.

– Vi snakker med en god del ungdommer når vi er ute i helgene, og talen er klar: De vet alle hvor man kan få tak i narkotika, sier Lars Norbom.

Han er tidligere fengselsbetjent og nåværende generalsekretær for Natteravnene i Oslo.

I Karmøy slo Natteravnene nylig alarm i Haugesunds Avis om rusbruken blant unge, og barn ned i 14-årsalderen som ruser seg og selger narkotika på åpen gate.

Nordbom erfarer at det også er tilfellet i Oslo og andre steder i landet.

– Vi fører ikke statistikk, så det er igjen vår opplevelse, men det vi hører fra ungdommene er at mange av de som selger selv er mindreårige. Det virker som om bakmennene bruker ungdom til å selge fordi de ikke kan straffes på samme måte som voksne.

I Oslo får Nettpatruljen daglig tips om kontoer på Snapchat og Instagram som tilbyr ulovlige rusmidler, opplyser Rune Solberg Swahn, politiinspektør og leder for Oslopolitiets forebyggende enhet.

Også politiet ser nettverk som målbevisst forsøker å rekruttere unge til å selge narkotika - spesielt gutter.

Bilder fra politiets nettpatrulje viser hvordan sosiale medier brukes for å selge og reklamere for hasj og marihuana.

– Dette er en av grunnene til at jobbtilbud, fritidstilbud og sterke og gode krefter i familien og hos andre voksne er viktig.

Lars Norbom opplever at holdningene til vanlig, ressurssterk ungdom har endret seg når det gjelder ulovlige rusmidler.

– Etter 25 år på gaten er det ikke mye som sjokkerer meg. Men at vi får beskrevet den samme problemstillingen i en liten bygd som i en storby, er en skremmende utvikling.

Men at «alle» ungdommer bruker narkotika kan være en farlig konklusjon å trekke, legger han og Swahn til.

Varianter av Cannabis beslaglagt av politiet i Oslo.

Kokainbruken øker

I sommer publiserer VG+ en rekke artikler om norsk ungdom og rus. Ronja (19) var ofte den første som dro hjem fra fest, men så kom den lyse juninatten i Berlevåg som aldri tok slutt. Det siste hun googlet var «Er MDMA farlig?».

Les hele historien her: Ronjas siste natt

Cannabis er det mest utbredte illegale rusmiddelet i aldersgruppen 16–24 år. Men bruken av sentralstimulerende stoffer har også skutt fart, viser tall fra FHI.

I deres årlige rusundersøkelse svarte blant annet 4,2 prosent at de hadde brukt kokain i 2022. Året før var tallet på 2,9.

Den store økningen i kokainbruk er bekymringsfull, sier Rune Swahn,

Hyppig bruk av rusmidler i ung alder øker også risikoen for problemmisbruk, sier han.

– Det kan gå utover både psykisk helse, sosial fungering og skoleprestasjoner, samt være en risikofaktor når det gjelder flere typer kriminalitet.

Swahn understreker riktignok at de færreste bruker narkotika.

– Vi vet at bruken kan være ekstra høy i enkelte miljøer, men misforståelsen om at "dette er noe de fleste gjør» kan være farlig. Det kan bidra til å normalisere og ufarliggjøre narkotikabruk, og senke den enkeltes terskel for å prøve det.

Vanskeligere å stoppe

Avdekking, vurdering og videreformidling av bekymringer om mindreåriges rusbruk krever dedikerte ressurser, kunnskap og tverrfaglig samarbeid, mener politiinspektøren.

– Dette er en av mange oppgaver politiet har der det kan være utfordrende å synliggjøre ressursbehovet.

Samtidig gjør riksadvokatens nye retningslinjer, hvor det ikke kan gjøres ransakelse for besittelse og bruk, arbeidet med å stoppe narkotikatrafikken utfordrende lokalt.

En 22-åring ble dømt til hundre dager i fengsel for å drive salg av hasj på Snapchat i 2021.

I distriktene opplever de at storbyenes narkotikaproblematikk har fått fritt spillerom, sier Morten Daae i Finnmark politidistrikt.

– Helsevesenet har ikke ressurser til å gjøre noe, og politiet har fått betydelig innskrenket mulighet til å stoppe det, sier Daae.

Politiinspektør Rune Swahn understreker til at bruk av narkotika fortsatt er ulovlig.

– Politiet kan fortsatt avdekke og bevise bruk av narkotika når det oppdages på fersk gjerning eller på andre måter.