Karl Philip Lund er lektor ved Høyskolen Kristiania og partner i Inevo. I våres brukte han AI til å rette 50 oppgaver.

Høyskolelektor sensurerte bacheloroppgaver med AI

Ifølge Karl Philip Lund, lektor ved Høyskolen Kristiania, tok det rundt 15 minutter å sensurere hver oppgave med AI-assistanse.

Forrige uke skrev VG om en student som skrev hovedoppgaven sin med AI. Karl Philip Lund har brukt teknologien på motsatt ende.

– På 2000-tallet lo folk av internett, og i 2012 lo de av Wikipedia. Nå brukes de samme argumentene for å latterliggjøre AI, sier lektor ved Høyskolen Kristiania Karl Philip Lund.

Ifølge ham har utdanningsinstitusjoner gjennom historien vært sandkasser for å utforske nye ting i et organisert miljø. Den nysgjerrighetene burde også vies til AI, mener han.

– Man må bare bruke AI. Personvern må selvfølgelig tas med i betraktning og faktasjekking er viktig. Det å leke med teknologien er likevel en kjempefin mulighet for utdanningsinstitusjoner, sier Lund.

Lund er bevisst en mulig monopolsituasjon i AI-sektoren, og trekker frem at verktøy som Chat GPT har blitt veldig populære det siste året. For å lette arbeidsmengden, valgte han dermed en mindre AI som er spesialisert på å lese PDF-dokumenter.

Og det har lektoren allerede lykkes med. Våren 2023 brukte han AI til å sensurere 50 hovedoppgaver. Altså et sted mellom 1500 og 3000 sider med oppgavebesvarelser.

– Jeg anslår at å sensurere en oppgave manuelt tar mellom en halvtime og en time. Med AI-assistanse tar det rundt 15 minutter per besvarelse, sier han.

Høyskolelektor på Høyskolen Kristiania og partner i Inevo.no Karl Philip Lund

Les også Fikk A på hovedoppgave skrevet med AI: – Jeg har vært kynisk som bare f... Kunstig intelligens (AI) simulerte blant annet hele, troverdige intervjuer med personer som ikke finnes.

Info Sånn sensurerte Lund med AI Før sensureringen begynner, møtes sensorene og ser på tidligere A- og F-oppgaver. Disse funnene brukte han til å formulere en rekke spørsmål til AI-verktøyet. Lund laster deretter opp studentbesvarelsene til AI-verktøyet, og får tilbake oppsummeringer av oppgaven. I tillegg spør han hvordan studenten har definert viktige, faglige elementer. Dette gir Lund en god indikasjon på hvor godt studenten har forstått pensum, før han går over og gir besvarelsen endelig karakter. Vis mer

– Kan fremstå som kontroversielt

Lund har forståelse for at sensureringen kan oppleves kontroversielt, men presiserer at det uansett ikke er rom for videre læring etter oppgaven er levert.

– Min jobb som sensor er å gi tilbakemelding og evaluering. Derfor er det en fordel å korte ned tid og arbeidsmengde i denne prosessen.

– At det tar et kvarter å rette noe som har tatt en student flere uker og måneder å produsere, kan i seg selv fremstå som kontroversielt, sier han.

Anbefaler bruken

Prorektor ved Høyskolen Kristiania, Morten Irgens, sier han stiller seg positiv til bruk av AI til sensurering, dersom den brukes riktig. Han har forsket på kunstig intelligens i 35 år, og har blant annet vært initiativtager til NORA NORANorwegian Artificial Intelligence Research Consortium - et norsk samarbeid mellom elleve universiteter og fem forskningsinstitutter med AI, maskinlæring og robotikk som spesialfelt. og CLAIRE CLAIREEt europeisk samarbeid som ser på AIs samfunnspåvirkning..

– Min oppfordring er at alle blir med og bruker AI, samtidig som vi må være bevisst på dens begrensninger og utfordringer, sier han.

Prorektor ved Høyskolen Kristiania, Morten Irgens.

Han trekker frem at utviklingen av AI presenterer en ny mulighet til å skaffe personlig tilpasset undervisning til elever og studenter.

– Som selvfølgelig må suppleres med menneskelig læring, sier Irgens.

Han sier at utdanningsinstitusjoner ennå ikke har utviklet retningslinjer for bruk av AI i sammenhenger som sensurering. På tross av det, stiller Irgens seg positiv til at Lund har brukt AI til å sensurere studentbesvarelser.

– Jeg anbefaler bruken dersom det gjøres riktig, men det kan få katastrofale følger om man bruker teknologien feil.

– Vi må trykke på gassen og bremsen samtidig. Verden står ikke stille, sier han.

– Overlatt til institusjonene

Kommunikasjonsdirektør ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Kristin Solheim skriver i en e-post til VG:

– Det er i stor grad overlatt til institusjonene å definere hvilke verktøy studentene kan bruke på eksamen. Det er også institusjonene som avgjør hva som er greit og ikke greit når det gjelder underviserne.