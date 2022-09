VEKKER DEBATT: Gry Hege Henriksen (51) har fått reaksjoner fra inn- og utland etter at hun delte et Facebook-innlegg om at Oslo kommune avslo å gi henne handikap-parkeringskort.

MDG-politikere vil endre reglene for handikapparkering

Lan Marie Berg vil sløyfe kravet om «særskilt behov» for handikapp-bevis, og Oslo-byråden vil ta saken direkte opp med samferdselsministeren.

Publisert: Nå nettopp

– Det må bli lettere for dem som har behov for HC-kort, å få det, sier byråd Siri Hellevin Stav (MDG) til VG.

Som Oslo kommunes øverste sjef for etaten som tildeler HC-kort, har hun nå bedt om et møte med egen etat for å høre mer om hvordan de ansatte forvalter og vurderer regelverket.

Så vil hun løfte den direkte til samferdselsministeren og be om at det blir lettere å få HC-kort. For eksempel mener hun man må vurdere lenger varighet på kortene for dem som har et varig behov, slik at de slipper å fornye det så ofte.

Det skjer etter at Gry Hege Henriksen (51), som mangler både armer og bein, fikk avslag på søknaden sin om parkeringskort i Oslo kommune og fortalte om sin opplevelse i VG og en rekke andre medier tidligere denne uken.

– Jeg mener samferdselsministeren snarest nå må ta en ordentlig gjennomgang av dagens regelverk for å sikre at det treffer på behovet, understreker hun.

Hellevin Stav forteller at en slik oppdatering av retningslinjene har vært etterspurt siden Frp satt i regjering og hadde samferdselsministeren, og at Oslo kommune purret på dette i fjor høst.

KRITISERES: Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for miljø- og samferdsel i Oslo kommune, får reaksjoner på Bymiljøetatens praktisering av HC-kortreglene. Nå vil hun endre reglene.

Info Reglene for parkeringsbevis Dette står det i forskriften om hvem som kan søke på parkeringsbevis: Den som søker, må ha særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Søknad om parkeringstillatelse skal vedlegges legeattest. Kommunen kan innhente supplerende medisinsk vurdering. Kilde: Lovdata. Vis mer

Men på spørsmål om Gry Heges sak svarer Hellevin Stav at hun ikke kan kommentere enkeltsaker og forklarer at kommunen bare forvalter det regelverket som er satt nasjonalt.

– I regelverket står det at man skal ha et særlig behov. Gir ikke det rom for at saksbehandlerne kan utøve skjønn når de ser på søknadene?

– Som byråd kan jeg ikke kommentere enkeltsaker, men denne saken opprører også meg. Det er fordi det er viktig at alle uavhengig av funksjonsnivå skal leve gode liv og komme seg dit de vil. I Oslo er det et nasjonalt regelverk vi er nødt til å forholde oss til, sier Stav og viser til at hun derfor nå vil ta opp regelverket med samferdselsministeren, som er den øverste ansvarlige for regelverket.

– Men er det ikke rom for å utvise noe skjønn i regelverket?

– Bymiljøetaten utviser skjønn, men må også følge reglene.

– Historier Gry Hege har fått høre og engasjementet saken har skapt, tyder på at mange opplever det å få parkeringskort som vanskelig.

– Derfor mener jeg det er overmodent å gå gjennom regelverket for å sikre at reglene treffer de som har behov, og for å sikre likebehandling. Vi trenger både nasjonale retningslinjer og en gjennomgang av regelverket.

Vil fjerne krav om særskilt behov

MDGs Lan Marie Berg vil foreslå en regelendring i Stortinget for å gjøre det lettere å få parkeringsbevis for funksjonsnedsatte.

– Det skal være mulig for alle med behov for det å få HC-kort, uten å måtte bevise at man har særlig behov for det utover en legeerklæring. Derfor mener vi at kravet om «særskilt behov» må bort. Det som innebærer at man skal måtte bevise at man må reise på jobb, for eksempel. Jeg har hørt om folk som har fått inndratt HC-kortet sitt når de har sluttet i jobb, eller som har utfordringer med å få kortet fordi de har flere forskjellige arbeidssteder, sier Berg til VG.

– Slik forskriften er i dag, kreves det at man må oppfylle to formål: Både at man må fremvise en legeerklæring som bekrefter at man har vanskelig for å gå, og at man må dokumentere at man har noe viktig man må få gjort, sier Berg.

FORESLÅR ENDRING: Lan Marie Berg (MDG) vil foreslå regelendring på Stortinget som hun tror kan gjøre det enklere å få HC-bevis.

Berg sier at mange gir opp i kampen om et normalt og likestilt liv.

– Problemet i dag er at mange som har ekstra behov for tilrettelegging ikke bare opplever at de står i en kamp for å få HC-kort. De har også mange andre behov de kjemper for, for å leve et normalt og likestilt liv. Det tar mye krefter, og mange gir opp, sier Berg.

– Kommunene har ventet i årevis på at staten skal komme med et skriv om hvordan lovverket skal tolkes, og det har de ikke klart å gjøre. Det gjør at mange kommuner har vært i stuss over hvordan de skal håndtere regelverket, men jeg tror også det kan være fordi at å vurdere hva «særlige behov» betyr, er vanskelig. Derfor bør forskriften endres, sier Berg.

MDG-politikeren sier at hun er opprørt.

– Det opptar meg sterkt, for jeg blir opprørt av å se hvordan mange sliter med og opplever å få avslag på avslag på en tilrettelegging de har behov for, sier Berg.