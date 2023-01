Deler nødanrop fra Tolga-kidnappingen

Det er kaotiske tilstander i nødanropet fra barndomshjemmet der mannen i 20-årene ble skutt i baken og kidnappet mens foreldrene ble vitne til det hele.

Klokken to natt til 2. januar i fjor tar to menn utstyrt med revolver og kniv seg ifølge tiltalen inn i en bolig på Vingelen i Tolga, der en mann i 20-årene blir skutt og kidnappet fra foreldrenes hjem.

Foreldrene hans blir ifølge tiltalen utsatt for trusler og vold, før kidnapperne finner sønnen deres som gjemmer seg under sengen sin.

Deretter dras ham frem derfra, og de to mennene slår, sparker og skyter ham i baken før de tvinger ham med i en bil, ifølge tiltalen. Den fjerde tiltalte var sjåfør på én del av bortføringen.

Saken rystet det lille lokalsamfunnet i Østerdalen.

Det går drøyt 18 timer før den bortførte mannen slippes fri og noe senere kommer til rette igjen.

Ringte politiet

Politiet har nå frigitt det første nødanropet som kommer til dem fra den natten.

Faren til mannen de to mennene har kommet for, presenterer seg for politiet som har svart på oppringningen.

I bakgrunnen høres skrik og kaos.

– Nei, vent da, roper en av stemmene som høres.

19 sekunder ut i anropet høres en pipetone og anropet avsluttes. Ifølge VGs opplysninger blir foreldrene forklart av de to mennene som har tatt seg inn i boligen deres, at de har gode hensikter og kommer for å redde sønnen deres. De får også beskjed om at han har stjålet noe, og må gjøre opp for seg.

På grunn av volden de ifølge tiltalen er utsatt for, er også foreldrene fornærmede i saken.

Rettssaken der fire menn står tiltalt for frihetsberøvelse eller medvirkning til dette pågår i disse dager i Østre Innlandet tingrett.

Tre av mennene er også tiltalt for vold og trusler mot både mannen i 20-årene og hans foreldre, samt for besittelse av en revolver.