VOKSER: Vannføringen i Drammensvassdraget øker. Hønefoss er truet av flom i Storelva, som renner gjennom Hønefoss sentrum. Bildet er tatt onsdag kveld.

Torsdag 10. august: Dette har skjedd i natt

Over 1500 mennesker er evakuert i Hønefoss, og flere veier er stengt som følge av «Hans». Statsminister Jonas Gahr Støre minner om at faren fortsatt ikke er over.

VG

