Marie Sneve Martinussen tar over som Rødt-leder: − Jeg blir sint og frustrert

Marie Sneve Martinussen har sittet som nestleder for Rødt siden 2012. Nå trer hun opp og tar ledervervet.

– Landsstyre har enstemmig gitt meg partiets tillit til å være leder i rødt, slik innleder Martinussen pressekonferansen.

Nå leder hun Rødt etter Bjørnar Moxnes’ avgang.

Rent formelt tar Martinussen over som konstituert konstituertMidlertidig innsatt som leder leder. Det vil si at hun ikke er valgt av partiets landsmøte – det møtet vil først avholdes i 2024.

Martinussen sier på pressekonferansen at hun har hatt sporadisk kontakt med Moxnes under sykemeldingen hans.

– Det ikke bare er tyveriet, men også hvordan han har håndtert situasjonen i etterkant som er vemodig.

– Jeg syns det er skuffende, og det blir jeg sint og frustrert for. Det har han fått med seg.

– Jeg mener at det er rett avgjørelse å gå av som partileder. Jeg har brukt begrepet i straffeloven, tyveri, og å stjele er ikke riktig, sier hun.

Martinussen mener det er rett avgjørelse å gå av som partileder, og sier til slutt at det er vemodig at Moxnes trekker seg som partileder etter å ha holdt vervet så lenge.

– Jeg forstår samtidig avgjørelsen, og er glad han er såpass ærlig i siste uttalelsen, sier hun.

Hun presiserer at hun ikke har vært med på å skrive Facebook-innlegget der Moxnes trekker seg som partileder.

Nestleder i elleve år

Hun har blant annet vært 1. nestleder for Rødt siden 2012, samme år som Moxnes tok over ledervervet. I tillegg er hun Rødts første stortingsrepresentant for Akershus, medlem av finanskomiteen og varamedlem i Valgkomiteen.

I mai forsøkte Martinussen, sammen med partikollega Mimir Kristjansson å «kuppe» Frps venneklubb for Sveits på Stortinget.

Martinussen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. På Facebook og YouTube figurerer hun også i Rødts satsing «Tid for tall». Der forklarer hun aktuelle samfunnsøkonomiske utfordringer og Rødts løsninger til dem, på en enkel måte.

Hun har vært politisk aktiv i en årrekke. I 2009 sto Martinussen på Rødts liste i Finnmark, hvor hun er fra. Opprinnelig ble hun politisk engasjert gjennom miljøbevegelsen.

Fortsetter på Stortinget

I et Facebook-innlegg postet klokken 08.00 mandag morgen, trakk Bjørnar Moxnes seg som leder for Rødt. Moxnes har vært leder for partiet siden 2012, og var partiets første stortingsrepresentant. I opptakten til stortingsvalget i 2021 ledet han partiet til historiske høyder, og skaffet som resultat partiet totalt åtte mandater.

Moxnes fortsetter som partimedlem og stortingsrepresentant.