BARNEVAKT: Tina Bru hadde med seg babygutten under landsmøtet til Høyre søndag. Statsministeren fikk holde. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Kilder til VG: Naturlig at Bent Høie gir seg som nestleder i 2020

GARDERMOEN (VG) Tina Bru (32) fra Rogaland pekes på som en av de heteste kandidatene til å overta som nestleder i Høyre under neste års landsmøte.

Sentrale kilder i Høyre sier det er ikke naturlig at Bent Høie tar gjenvalg som nestleder på landsmøtet i 2020. Helseministeren er utnevnt til fylkesmann i Rogaland og det er ventet at han starter sin nye jobb i 2021.

Høie har sittet som nestleder siden 2010.

Dermed må Erna Solberg finne en ny nestleder.

Tina Bru (32) fra Rogaland pekes ut som en av de heteste kandidatene til å overta etter Høie.

Mammaperm

Bru er nå i mammaperm fra jobben som stortingsrepresentant fra Rogaland og som kvinnepolitisk leder i Høyre. Hun gjestet helgens landsmøte med sønnen Ellis (4 mnd) på armen.

At hun fortsatt er ønsket i partiledelsen, var tydelig da Erna Solberg spurte om hun ikke ville følge landsmøtet inne i salen:

– Det er en plass foran. Den er det ingen som har tatt, sa Solberg.

Bru er i allerede en del av Høyres ledelse gjennom arbeidsutvalget, hvor hun sitter i kraft av å være kvinnepolitisk leder.

Om nestleder-posten sier hun følgende:

– Det er hyggelig å bli nevnt. Jeg er glad i partiet og det er gøy å ha verv, men det er mange flinke folk som står foran meg og kan gjøre en god jobb, sier Bru til VG.

Bent Høie ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

LEDELSEN: Bent Høie (til høyre) ventes å gå av som nestleder i Høyre på landsmøtet neste år. Partileder Erna Solberg er innstilt på å stille til gjenvalg som statsminister i 2021, mens nestleder Jan Tore Sanner ikke har gitt noen offentlige signaler. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Hopper over kronprins og kronprinsesse

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (42) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (40) er fremdeles Høyres ubestridte kronprinsesse og kronprins.

Men likevel ses det ikke på som så sannsynlig at en av dem blir ny nestleder: Vurderingen i Høyre er at disse to er mer aktuelle som Erna Solbersgs arvtaker som partileder.

Det kan derfor kan være naturlig å hoppe over dem når ny nestleder skal utpekes.

«Man må ikke være nestleder for å bli leder», sier en kilde til VG.

I Høyre er det heller motsatt: Er du nestleder, blir du sannsynligvis ikke leder. En må man tilbake til 90-tallet Kaci Kullman Five for å finne en nestleder som tok skrittet opp og ble partileder. Men Five hadde et avbrekk på tre år mellom nestledervervet og partilederjobben.

Solberg fortsetter

Erna Solberg har selv sagt at hun vil ta gjenvalg i 2021. Skulle det bli valgseier, vil hun også fortsette som partileder. Skulle Høyre tape regjeringsmakten og rykke tilbake til Stortinget, er det mer åpent om Solberg også går av som partileder. Både Søreide og Isaksen har vært svært tause om egne lederambisjoner.

Sanner fortsetter trolig

Foruten Bru, nevnes også leder av finanskomiteen, Henrik Asheim, og tidligere kultur- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland som andre potensielle nestleder-emner.

Nestleder Jan Tore Sanner har sittet to år lengre som nestleder enn Høie. Det er likevel antatt at han fortsetter og vil ta gjenvalg i 2020.

Hvis Sanner fortsetter, er det lite sannsynlig at Asheim er aktuell. Høyres ledelse kan ikke ha to mannlige nestledere fra Akershus.

Solberg: Tina er en kommende stjerne

Statsminister Erna Solberg sier Tina Bru kan bli en av lederne i Høyre i fremtiden.

– Tina er en kommende stjerne i vårt parti. Hun har vært ute av politikken en stund nå, fordi hun er blitt mamma. Vi trenger at flere får barn i Norge, så vi er både glad for at hun er blitt mamma - og så gleder vi oss til at hun er tilbake.

– Kan hun også overta for deg en dag?

– Hun er i hvert fall ung nok, med tanke på at jeg skal sitte i 10–15 år til, sier Solberg og ler.