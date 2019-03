Dette vet vi om skytingen i Nederland

Gjerningsmannen, som fortsatt er på flukt, drepte minst tre personer og skadet fem i et skyteangrep på en trikk i den nederlandske byen Utrecht mandag.

Mandag formiddag rykket antiterrorpoliti ut til trikkestoppet i Utrecht ved 24. oktober-plass like etter at politiet ble varslet om skyting klokken 10.45.

Tre personer er bekreftet døde og fem er såret etter at det ble avfyrt flere skudd på en trikk i byen. Først ble det meldt om ni sårede, men dette ble senere nedjustert til fem.

Skuddene skal ha vært rettet mot en kvinnelig passasjer og de som hjalp henne, forteller øyenvitner, ifølge nederlandske Algemeen Dagblad.

Politiet opplyser at de foreløpig er usikre på om det dreier seg om et terrorangrep, eller om det kan være en relasjon mellom gjerningsmannen og de som ble angrepet.

– Dette er et angrep på vår rettsstat, vårt liberale samfunn, det tolerante Nederland. Vår rettsstat er sterkere enn fanatisme og vold, sa Nederlands statsminister Mark Rutte under en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Dørene på trikken åpner seg ikke umiddelbart og passasjerene kaster seg ned i panikk. Flere knuser rutene i desperasjon for å komme seg ut. Gjerningsmannen rømmer fra stedet.

Senere offentliggjør politiet et overvåkningsbilde fra trikken, som skal vise Gökmen Tanis (37).

Etterlyser navngitt person

Politiet etterlyser en navngitt 37-åring som heter Gökmen Tanis, som skal være født i Tyrkia. Den mistenkte skal være godt kjent av politiet fra før.

– Ikke oppsøk ham, men ring direkte til politiet, skriver politiet på Twitter mandag ettermiddag.

ETTERLYST: Politiet etterlyser denne navngitte mannen 37-åringen som heter Gökmen Tanis. Mannen skal være født i Tyrkia. Foto: Politiet i Utrecht

Tanis skal ha vært i retten i Utrecht tidligere i mars i forbindelse med en voldtektssak, ifølge Algemeen Dagblad. Samme avis melder også at 37-åringen er mistenkt for blant annet drapsforsøk med skytevåpen.

Politiet går ut ifra at det er én mistenkt, og vil ikke svare på om det kan være flere gjerningspersoner. Justisminister Ferdinand Grapperhaus understreker at det er høyst prioritet å finne den mistenkte gjerningsmannen.

Slik skjedde angrepet

Kort tid før skyteangrepet på 24. oktober-plass blir en rød Renault Clio kapret på Amerikalaan, opplyser politiet i Utrecht.

Bilen, som man mistenker ble brukt av gjerningsmannen, blir senere funnet i Tichelaarslaan med motoren i gang. Det skal ha også ha vært en lapp på bilen – uten at det er kjent hva som sto på den.

Kort tid etter angrepet på trikken aksjonerer politiet utenfor lokalene til Radobank i Beneluxlane. Mobilvideoer fra øyenvitner viser hvordan tjenestemenn går mot lokalet med våpnene hevet. En annen video viser en mann som blir resolutt pågrepet av politiet på fortauet, men det er ikke kjent om vedkommende kobles til trikkedrapene.

Hevet beredskapen

Tidligere meldte Nasjonal koordinator for antiterror og sikkerhet at det hadde vært skyting flere steder i byen, men dette har ordføreren i byen avkreftet.

– Tidligere i dag oppfordret vi dere om å holde dere innendørs. Det gjorde vi fordi vi gikk ut fra at det var flere hendelser i Utrecht. Det er ikke tilfelle. Det er foreløpig én mistenkt. Han blir søkt etter nå, sier ordføreren.

I Utrecht har myndighetene hevet beredskapen til «nivå fem» til klokken 18, som er det høyeste nivået. Det betyr enten at det er konkrete opplysninger om nært forestående terrorangrep, at det har skjedd et terrorangrep, eller at det kan komme flere angrep.

Sikkerheten ved grenseovergangen til Tyskland er skjerpet, hvor tysk politi overvåker grenseovergangene. Politiet opplyser også at de har skjerpet sikkerheten ved moskeer, stasjoner og sykehus.

– Alle moskeer i Utrecht har stengt dørene. Dette har vi gjort i samråd med politiet, sier en talsperson for Ulu moské, som er den største i byen, til Algemeen Dagblad.

Flyplassen Schiphol, sentralbanestasjonen i Rotterdam og i deler av Haag har de også skjerpet sikkerheten, melder flere nederlandske medier.

Den nederlandske byen Utrecht har 300.000 innbyggere og ligger 40 kilometer sørøst for Amsterdam.