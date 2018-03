På lørdag skal gullbilen trekkes!

Publisert: 22.03.18 16:05

De siste månedene har VG-leserne fått muligheten til å vinne daglige premier på 1000 kroner og hele 10.000 kroner i ukentlige trekninger. Nå er det tid for trekningen av hovedpremien.

Solen skinner og ved flere steder i landet har vi lagt kuldegradene bak oss. Nå venter påskeferien like rundt hjørnet, og hva passer vel bedre da enn å innlede ferie med en splitter ny bil?

Nå har vi nemlig kommet til tiden der VG-leserne har mulighet til å vinne hovedpremien i VGs store konkurranse: «Finn gull i VG».

Og premien er en splitter ny Suzuki Ignis SUV 4X4 Hybrid, til en verdi av 250.000 kroner. Bilen er kanskje ikke laget av edelt metall, men den er lakkert i gullets farge.

I dag og i morgen vil du få muligheten til å finne to nye koder i avisen.

Hver kode gir deg et lodd, og jo flere lodd du har, jo større sjanse er det for at det er nettopp du som stikker av med VGs gullbil.

Slik gjør du det: Et eller annet sted i avisen vil du kunne finne en gullbarre i papiravisen. Den kan ha gjemt seg hvor som helst i VG, men gjenkjennes ved at det er bilde av en gullbarre med overskriften «Du fant gullet». Her ligger dagens kode med en forklaring på hvordan du sender denne inn til VG på SMS.

– Utrolig gøy

Audun Solberg er direktør for avissalg i VG. Han forteller at dette er noe av det mest givende han gjør på jobben.

– Dette er selvfølgelig utrolig gøy for leserne som vinner, men nesten like gøy for oss. Dette er en måte å gi noe tilbake til trofaste lesere, sier han.

VG hadde også en kampanje under vinter-OL i Pyongyang der hvert gull utløste en ekstra trekning i konkurransen der man kunne vinne en gullbarre med en verdi på 1000 kroner, som kunne veksles inn i produkter hos Mestergull-butikkene.

– Vi hadde jo ikke sett for oss at det skulle bli 14 norske OL-gull. Det ble bare ekstra morsomt for oss og leserne, sier Solberg.

Vant hovedpremien

Tilbake i 2014 var det nå 81 år gamle Maria Aguilar fra Nøtterøy som stakk av med VGs hovedpremie. Da hadde VG vanskeligheter med å få henne til å tro at hun var den heldige vinneren av en ny Suzuki S-cross 4x4.

– Jeg trodde fremdeles ikke det var sant, men i dag kom dere og forhandleren med bilen, og det var rett og slett en kjempeoverraskelse. Jeg har ikke ord for å beskrive hvor glad jeg er, sa den glade vinneren til VG i 2014.

Men selv om hun har vært den heldige hovedpremie-vinneren tidligere, har ikke Aquilar tenkt til å la muligheten gå fra seg til og vinne enda en gang.

– Er det ny trekning nå? Da må jeg huske å kjøpe avisen, sier 81-åringen til VG.